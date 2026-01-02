藍白稱2張紙就要討1.25兆 綠委批：讀書用腦不犯法！程序委員會僅負責法案掛號

沈伯洋批評藍白所謂的2張紙要討1.25兆，是在玩弄資訊落差，程序委員會是法案掛號的地方，王定宇痛批「讀書用腦真的不犯法」。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 國民黨、民眾黨立委在人數優勢下，第五度封殺行政院所提1.25兆國防特別條例，還宣稱只憑2張A4紙就要1.25兆預算，要買什麼不知道、何時交貨也不知道。對此，民進黨立委王定宇痛批「讀書用腦真的不犯法」，沈伯洋直言，程序委員會是法案掛號的地方，砲轟藍白玩弄資訊落差。

王定宇1日在臉書發文表示，所謂的「沒有明細、2張紙要1.25兆、空白授權、先通過再講買什麼」，這種說法，若甘願被騙是笨，若是配合帶風造謠就是壞！

他說明，每年的年度總預算都有明細，藍白一樣阻擋不付委審查，2026年的總預算，包括國防預算，都有明細項目，各部會的預算書疊起來幾乎半個人高，但至今仍被藍白在程序委員會阻擋不付委審查總預算。

王定宇指出，所有的特別預算，不論「花蓮馬太鞍災後重建特別條例」或「國防強化特別條例」都一樣，必須先通過「特別條例」，才能根據「特別條例」編列「特別預算」預算明細、項目送立法院審查，且是實質逐項審查，項目和預算額度可以刪減凍。

但，國防提升的8年期共1.25兆（每年平均1600億）的特別預算，現在是連「條例」都被藍白擋在程序委員會不付委審查，王定宇強調，根本還沒到審查預算和項目的階段。

至於台美軍購，王定宇提及，從蔡英文政府開始，幾乎都是購買美軍現役裝備，價格也與美軍相同，而履約是到了節點，我方才會付節點的錢，沒有付錢不給貨的情形（有點像預售屋方式），而目前除了三個項目進度延遲外，其餘都已經如期執行。

沈伯洋日前也指出，藍白不只是在卡預算，是連討論都不能討論，程序委員會是法案掛號的地方，就只是在看法案形式要件，若要嚴格監督，就到外交及國防委員會，否則怎麼監督預算？藍白說「只有2頁、6頁就要1.25兆」是在玩弄資訊落差，任何特別預算，都要先通過特別條例，才能編列特別預算，而特別條例內文字數本來就不會太多。

