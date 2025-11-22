藍白突襲再修財劃法 鍾佳濱深夜感慨：政治修法無法使地方受惠

藍白突襲式再修《財劃法》、通過「公投綁大選」，民進黨立委鍾佳濱深夜發文喊話國民黨立委不要政治修法。（資料照片／袁維駿攝）

行政院20日剛通過院版《財劃法》修正草案，將送立院審查。不料，藍白陣營不等院版草案送達，昨天（21日）就突襲式再修《財劃法》。民進黨團幹事長鍾佳濱昨日深夜發文表示，政院版也許來得慢，但能將藍白《財劃法》的漏洞補好，並同時將事權分給地方，讓他直呼「無法接受」，盼在野黨立委勿政治修法。

「夜深了，但左思右想還是沒辦法接受。」鍾佳濱坦言，針對昨日立法院會，在野黨突然變更議程，擱置馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算，增列討論事項為公投綁大選、《財劃法》，突襲式三讀，令他半夜感慨發文。

鍾佳濱指出，立法院原定排審的議程是花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算，該案共編列270億元，是一筆重要救助金，然而在野黨卻把協助光復重建的預算晾在一旁，只為公投綁大選、財劃法三讀，痛批民眾黨很瞎但國民黨更是愚蠢。

對於相關修法影響，鍾佳濱坦言，反觀中央，因為事權與金權沒有同步下放，使得許多政策都將因為預算不足受影響。例如，他北漂的助理非常需要的租金補貼、屏東年輕父母最有感的0到6歲國家養、社區阿公阿嬤最需要的長照經費，都可能斷炊。

鍾佳濱表示，他看到有許多對政局感到無力的朋友留言，「民進黨不要幫忙收拾善後，就讓國家癱瘓」，自己也完全能夠體會這種無奈。不過，民進黨不能辜負選民的期待，既然開了車，就要把車開好，把路走穩。

對於相關修法進度，鍾佳濱表示，政院版《財劃法》最快下週就能送入立法院，政院版也許來得慢，但能將藍白《財劃法》的漏洞補好，將來的補助總額將比2024年藍白亂修的版本還多，並同時將事權分給地方，讓地方有錢、有力，才能依法行政。

鍾佳濱強調，法規是民主國家的基石，一部經過充分討論的法規，更彰顯民主政治的活力；院版《財劃法》已經和地方首長協調過，很多藍營地方首長都接受。

最後鍾佳濱喊話國民黨立委們，一而再的政治修法，無法使地方受惠，中央與地方合作，才是全民之福。



