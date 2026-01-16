藍白突襲抽出2%總預算逕付二讀 民進黨轟：如許仙放毒但解毒只解一小半

立法院遲未審議總預算，藍白突襲抽出部份新興計畫預算逕付二讀。（攝影／胡智凱）

藍白在野黨持續杯葛總預算，導致行政院TPASS通勤補助等諸多新興計畫遭受波及，在強大民意壓力下，藍白黨團本（16）日決定，從總預算案中抽出新興計劃動支案並逕付二讀。

對此，民進黨反對僅局部抽出，而是希望完整審查整個總預算，但經表決後，藍白挾人數優勢以58：49票、1票棄權，決定抽出新興計畫718億元逕付二讀，占整體3兆350億總預算2%。

廣告 廣告

羅智強：廣納社會各界意見抽出新興計畫逕付二讀

立法院國民黨團書記長羅智強表示，黨團徵詢地方政府意見，然後也廣納社會各界意見，今天跟民眾黨團正式提出，從總預算案中抽出新興資本新增計劃動支案並逕付二讀，主要是針對地方、民生、急迫的一些新增計劃，或是新興計劃裡面一些支出項目。

羅智強說，他感到非常遺憾，這件事情本來應該是行政院做的，不管是TPASS或是生育津貼，這一段時間民進黨不斷造謠、渲染的這些民生跟急迫的項目，事實上行政院都可以提請立法院來同意動支。

羅智強表示，這些預算動支的部分，國民黨跟民眾黨、跟地方政府都在密切協調，第一波會先提出38項計劃，如果還有其他行政院覺得需要的話，也歡迎行政院趕快提出。

鍾佳濱：藍白如許仙放毒但解毒只解一小半

本日進行大體討論時，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱發言表示，國民黨跟民眾黨所列的這718億元新興計畫項目，他們認為是民生急迫，但其餘還有2274億元新興計劃項目，哪一項不急迫？哪一項不關係到民生？請國眾兩黨告訴人民！

鍾佳濱表示，除了這些新興計畫項目之外，目前115年度的中央政府總預算，哪一項不急迫？哪一項不關係到民生？結果全部都因為藍白的對抗跟杯葛，遲遲未能交付審議，已經違反預算法第51條的規定。

鍾佳濱大酸：「藍白說解鈴還須繫鈴人，但今天你們是白蛇傳的許仙放毒，不審2992億新興計畫，想裝作許仙要當好人，卻只先把718億元解了一小半，害得人民要像乞丐一樣敲碗，先敲718億元才給，另外2千多億難道沒敲碗就不給嗎？」

吳思瑤不滿：表決前15分鐘才突襲拿出2、3頁提案

民進黨政策會執行長暨立委吳思瑤發言指出，剛剛大家才拿到藍白的提案項目表，不過是15分鐘前才發到大家手上，藍白再一次在最後一刻突襲、黑箱，這種表決前才把資料拿給大家，害我們在台下手忙腳亂拿著計算機算。

吳思瑤續指，大家當立委這麼久了，任何一個議案，不管是法案還是預算案，都要經過付委審查，怎麼會總預算現在還沒有完成付委，藍白卻在裡面挑三撿四，可以挑出想吃的，如此挑食以為審議預算是吃自助餐嗎？

吳思瑤說，藍白如今想要放行718億元，講得像他們在做功德好棒棒，其實在野黨是把他們自己的擺爛當薪水小偷，找一個台階下而已，按照民眾黨主席黃國昌每次批評提案「只有薄薄2、3頁」，如今藍白也是「只有薄薄2、3頁」，然後在最後一刻黑箱提出，這就是在擺爛，真正該審查的是總預算才對！

(原始連結)





更多信傳媒報導

台商在越南投資累計破422億美元卻陷5大挑戰 「越南王」富美鑫一枝獨秀

美國關稅衝擊 馬文君立委團訪問越南聚焦台越免簽

刷出新高度 前11月信用卡簽帳創同期新高 中信、國泰、北富稱霸年終消費旺季

