藍白突襲放行718億預算！律師怒斥「領錢亂搞的廢物」：尾牙只配吃X

記者楊士誼／台北報導

藍白抽出部分新興計畫逕付二讀，綠營舉牌抗議。（圖／記者楊士誼攝影）

藍白多次在程序委員會杯葛總預算，16日卻在立法院會上拋出提案，將38項新興計畫、共718億預算「同意先⾏予以動⽀」，當中包括TPASS、各縣市財政均衡補助等，並在藍白聯手下逕付二讀，更讓綠營痛批搞黑箱。律師林智群痛斥，藍白仍阻擋2274億新興預算，「一堆領錢亂搞事的藍白廢物，他們的尾牙只配吃屎」。

藍白提案中，包括TPASS通勤月票15.8億元及執行計劃59.4億元，共75.2億元、另各縣市財政均衡補助320.63億元、多項少子女化對策經費、排水改善計劃、運動部「台灣品牌賽事精選計劃」8億元預算、勞動部勞保生育給付差額補助29.57億元、藥品自製能量建置計畫34.4億元等。綠委吳思瑤直言提案「偽善至極，讓人作嘔」，更搞黑箱突襲，表決前10分鐘才發下提案；沈伯洋也批評，藍白不敢審將近三千億新預算，只好亂提案可能被罵的七百多億，直接幹掉了七成六的預算。

林智群發文痛批，藍白只用了三張A4紙，就無腦通過718億預算的提案，「沒有審查，代表藍白覺得行政院編的沒問題，什麼幫人民把關都是屁！」並阻擋、擱置2274億新興預算。他表示，如果總預算3兆來算，藍白從去年9月開始，到現在1月中，只審查了全部預算的2.4%。

林智群也直言，今天員工搞了幾個月還加班，結果只在最後一個小時完成2.4%工作進度，是會開除他還是繼續留著，發年終獎金給他？「一堆領錢亂搞事的藍白廢物，他們的尾牙只配吃屎」。

