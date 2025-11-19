藍白突襲通過財劃法！ 陳其邁點名柯志恩「重傷高雄」

台北市 / 綜合報導

財劃法修法爭議延燒，高雄市長陳其邁今(19)日痛批，國民黨主導通過的財劃法版本，沒有聽取地方意見，還點名柯志恩重傷高雄。

陳其邁提到，之前就曾和國民黨立委柯志恩，說要注意土地面積，和汙染等指標，這些都要納入，但柯志恩最後還是舉手，支持國民黨版本，讓他很不以為然，呼籲所有高雄立委，都要支持行政院版本，也提到國民黨，在這次財劃法修法中，完全沒有詢問地方政府，就逕自把版本推出，並且突襲通過。

廣告 廣告

高雄市長陳其邁說：「突襲的通過，也沒有問地方政府的意見，高雄市希望統籌款，一般性補助款，跟，計劃型的補助，三個加起來不能少於去年，這個是很卑微的要求，我們也沒有多要，高雄市的立委，要支持行政院的版本，如果支持國民黨的版本，那我覺得這是對高雄重大的傷害，我也希望各個立委都表態，上次第一次修法的時候，要修法前，我還跟柯志恩委員說，修法的時候，要特別注意，土地面積，還有污染問題，他說好，結果兩次舉手，他都支持國民黨版本，我覺得很不以為然。」

原始連結







更多華視新聞報導

高雄8綠委提案修財劃法 陳其邁盼柯志恩支持：對高雄好一點

「柏油山」爭議！ 柯志恩轟市府一條龍攻擊 陳其邁反擊

新版財劃法分母寫錯 陳雪生證實：縣長很生氣

