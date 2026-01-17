藍白突襲！718億預算逕付二讀 律師林智群痛批「領錢亂搞的廢物」

立法院國民黨黨團突然提出提案，將 38 項新興計畫、合計 718 億元預算「同意先行予以動支」。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 立法院 16 日院會出現戲劇性轉折，藍白陣營在多次於程序委員會杯葛中央政府總預算後，突然提出提案，將 38 項新興計畫、合計 718 億元預算「同意先行予以動支」，並在藍白聯手下逕付二讀。相關作法引發民進黨團強烈反彈，痛批是黑箱突襲、破壞預算審查制度。

根據藍白提案內容，先行動支項目包括 TPASS 通勤月票 15.8 億元與執行計畫 59.4 億元，合計 75.2 億元；各縣市財政均衡補助 320.63 億元；多項少子女化對策經費；排水改善計畫；運動部「台灣品牌賽事精選計畫」 8 億元；勞動部勞保生育給付差額補助 29.57 億元；以及藥品自製能量建置計畫 34.4 億元等。

對此，民進黨立委吳思瑤直言，該提案「偽善至極，讓人作嘔」，更是黑箱突襲，相關內容在表決前 10 分鐘才發下，完全無法接受。民進黨立委沈伯洋也批評，藍白不敢面對將近 3,000 億元的新興預算審查，只好丟出 700 多億元「可能被罵但較不痛的預算」，結果卻等同直接砍掉 76 % 的新興預算。

律師林智群也在臉書發文痛批，藍白僅用 3 張 A4 紙，就讓 718 億元預算無審查直接過關，「沒有審查，代表藍白覺得行政院編的都沒問題，什麼幫人民把關都是屁！」他同時指出，藍白仍阻擋、擱置高達 2,274 億元的新興預算。

林智群進一步表示，若以中央政府總預算約 3 兆元計算，藍白自去年 9 月至今，實際審查完成的預算僅約 2.4 %。他反諷，如果員工加班數月，最後一個小時只完成 2.4 % 的工作進度，究竟是要開除，還是繼續留下來發年終獎金？並怒斥「一堆領錢亂搞事的藍白廢物，他們的尾牙只配吃屎」。

