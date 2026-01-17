藍白突「鬼轉放行718億」 他怒揭「誇張行徑」開轟！

政治中心／江姿儀報導



先前藍白聯手杯葛，遲遲不審中央政府今（2026）年度總預算，導致多個關乎民生的預算卡關，成為史上首個進入新年度、卻仍未付委的總預算。昨（16日）藍白兩黨於立院院會中提案，才將今年度中央政府總預算案部分新興計畫預算逕付二讀，總計金額為718億元，行政院發言人李慧芝表示這些僅佔整本總預算的2.4％。對此，律師林智群發文怒批。





藍白杯葛預算突「鬼轉放行718億」！律師痛批「加班5月進度2.4％」：領錢亂搞

昨（16日）藍白終於提案將部分預算逕付二讀，行政院發言人李慧芝（右）回應。（資料照／行政院提供）

昨（16日）藍白終於提案，將115年度中央政府總預算案中，部分新興計畫預算逕付二讀，包含TPASS、治水預算、生育補助等項目共38項，金額為718億元。行政院發言人李慧芝表示，今年度中央政府總預算案，每一項計畫都是重要項目，遲遲不審導致受影響的新興計畫及延續性計畫新增項目高達2992億 ，而在野黨同意動支718億元的新興計劃案，僅佔整本總預算的2.4％。

藍白杯葛預算突「鬼轉放行718億」！律師痛批「加班5月進度2.4％」：領錢亂搞

律師林智群昨（16日）忍不住發文痛罵藍白。（圖／翻攝林智群臉書）

對此，律師林智群昨（16日）晚間忍不住在臉書發文，開轟本該幫人民把關的藍白「只用了三張A4紙」，在沒有審查的情況下，「無腦通過718億預算，阻擋擱置2274億新興預算」，5個月來「只審查了全部預算的2.4％！」。他進一步將藍白比作公司員工，表示這些員工處理了數個月，還加班繼續做，結果「只在最後一個小時完成2.4％工作進度」，怒問「你是會開除他？還是繼續留著，發年終獎金給他？」，更痛斥藍白「一堆領錢亂搞事的XX」、「尾牙只配吃X」。





