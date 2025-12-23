藍白立委今遞「彈劾卓揆陳情」 綠營酸：還曾想廢監察院

行政院長卓榮泰表態不副署新版財劃法，引發憲政風暴，藍白立委今（23）天前往監察院，正式針對卓揆提出彈劾陳情，痛斥他違反權力分立，不過卻遭民進黨大酸，先前藍白想廢除監察院，現在又想藉由監察院陳情彈劾，實在相當矛盾。

藍白提彈劾 卓榮泰：經發會才對國家最有幫助

藍白立委正式向監察院遞出彈劾陳情，再轟行政院長卓榮泰不依法行政，國民黨立委翁曉玲指出，卓榮泰作為全國最高的行政首長，理應依法行政，這些日子看到他違反權力分立，種種違法構成彈劾要件。民進黨立委陳培瑜強調，黨團絕對支持卓榮泰不副署的行動，她也提到，黃國昌曾經說過要廢除監察院，甚至也真的發起行動，但現在卻又要向監察院彈劾卓榮泰，大酸「真的不知道他是怎麼看待監察院的」。

對此，卓榮泰一早主持政院經發會會議則回應，「經發會是行政院最重要的一個經濟政策平台，今天一整天，這件事情才是對國家最有幫助，真正該辦的事情。」強調對國家有幫助的事比較重要。

憲法法庭週三排案 3大法官是否參與評議成焦點

而近期朝野戰火除了彈劾議題，憲法法庭針對去年藍白闖關的憲訴法宣告違憲後，週三也將首度開庭審理案件。陳培瑜表示，憲法法庭九成以上的案件都是人民的聲請案，如果憲法法庭真的已經可以實際運作，對人民的權益當然是最重要的保障，因此相當期待也樂於見到憲法法庭有所作為。

據了解，憲法法庭可能先排除高敏感的政治案件，先以人民聲請、涉及人權保障相關案件為主，似乎有意讓三名反對違憲宣判的法官難以迴避，讓憲法法庭重回軌道，朝野紛爭從行政立法再擴大司法三權。

