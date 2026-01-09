藍白立委力推「代理孕母合法化」...黃智賢指「台灣社會無承載力」：倉促通過疑慮甚深...質疑陳玉珍提「離島自貿區」是要發展跨國代孕產業？
民眾黨立委陳昭姿、國民黨立委陳菁徽力推代理孕母合法化。對此，資深媒體人黃智賢今（9日）直言，「代理孕母要倉促通過，疑慮甚深」。她指出，代理孕母牽涉想要孩子的委託方、孕母、未出生的胎兒、出生的嬰兒，跟體系龐大的仲介，「是一條分工細密的生殖產業鏈，更牽涉台灣醫療體系、健保、司法、社會福利，跟整個社會的承載力」。
黃智賢今日於臉書發文指出，陳昭姿跟陳菁徽正力推代理孕母合法化，前民眾黨主席柯文哲甚至利用代理孕母法案，要拜託民進黨配合，跟民進黨立院黨團總召柯建銘做政治交換。黃智賢表示，政黨的攻防是政黨的事，與她無關，「我只是對代理孕母要倉促通過，疑慮甚深」。
黃智賢說，代理孕母爭議當然大，因為其牽涉整個社會。她指出，據說陳昭姿自認為自己是菁英，其自稱因為夫妻基因優良，必須流傳下去，卻無法自己懷孕，太遺憾，「但懷孕，以及代理孕母，不是天生人權」。
黃智賢點出，代理孕母，牽涉想要孩子的委託方、孕母、未出生的胎兒、出生的嬰兒，跟體系龐大的仲介，「這是一條分工細密的生殖產業鏈，更牽涉了台灣醫療體系、健保、司法、社會福利，跟整個社會的承載力」。
黃智賢表示，支持代理孕母者的核心訴求，是不孕者的生育權，「不孕者要竭盡所能爭取生育權，我尊重」。她續指，要讓不孕或不想自己懷孕者，使用她人子宮，製造生命，想要滿足自己的這樣的欲望，也是人性，「但真正的核心，卻是合法化後，子宮的必然商業化，是整個社會，要承擔所有的後果與代價」。
黃智賢指出，做代理孕母，要身體健康，「從備孕、懷胎到坐月子，前後恐怕要一年半」。她質疑，要承認人工受孕的過程，要承擔懷孕跟生產的風險，以及身體、時間、精力的付出，「難道免費？」她說，「仲介的角色，想也知道會有多重要」。
黃智賢提及，美國找代理孕母，整體大概要花10萬至20萬美元（約新台幣316萬至632萬元），代理孕母本人，大該可以收3萬到4萬美元或更多，「整個產業鏈跟分工明確、跨國代孕，也是龐大的產業鏈」。不過，黃智賢質疑，「台灣有能力面對，並處理這個產業鏈嗎？」她直言，這是為什麼醫學界基於醫療倫理，非常謹慎保守的原因。
黃智賢質問，「孕母的權益，責任與義務，台灣社會想清楚了嗎？」「年輕、貧窮的女孩，在被忽悠、被剝削下去做孕母，知道面臨的風險嗎？」「台灣社會，有多少量能，可以預防可能存在的剝削與欺壓？」
黃智賢表示，代理孕母萬一出事，將發生各種爭端，「這些貧窮或者缺錢，或者一時思慮不周的女孩，要如何對抗有錢有勢的委託方跟仲介跟醫院？」她直言，「畢竟，人家有金山銀山，有王牌律師團，甚至政治勢力；窮女孩，只有子宮」。
黃智賢也提到，一個胎兒，不是因為父母婚姻，或因為愛，而來到世界，「是因為被訂製，而生來世界，精卵未必來自父母，子宮來自受雇者，如果懷孕中途，任何一方喊停，胎兒怎辦？」她質疑，「生下之後，委託方不想要了，怎麼辦？胎兒與嬰兒的權益，誰來保障？」
黃智賢點出，台灣醫療在亞洲名列前茅，又有完善的健保，「在跨國代孕業界，想也知道，在台灣做代孕，是多麼大的想望」。她指出，不知道陳菁徽跟陳昭姿的法條裡，「有沒有規定，委託方跟孕母，都必須是中華民國國籍，且在台灣設有戶籍多久？」「如果沒有，那就是外國人可以來買子宮或是賣子宮？」「倉促立法後，台灣是不是會變成亞洲子宮買賣聖地？」「會不會讓外國人群起，來台灣做生殖旅遊？」「台灣要把自己搞成這樣？」
黃智賢舉出世界各國對代理孕母的看法，烏克蘭曾因為貧窮，讓烏克蘭女孩成為歐洲的子宮，以代理孕母為生存手段，或是遭人口販運，強迫她們懷孕。她續指，美國代理孕母合法，「但希臘、部分墨西哥、印度跟泰國都因為問題太大，而收緊商業代孕」、「義大利跟西班牙不但禁止所有代理孕母，甚至連義大利人在海外參與代理孕母，都視為犯罪，因為認為違反生命倫理」、「英國跟加拿大，也因為爭議跟亂象，而開始禁止商業代孕」。
黃智賢表示，發展代理孕母的國家，陸續因為發生問題而收緊代孕，或甚至禁止代孕，「出現的問題，發生的爭議，台灣有沒有完整的收集好資料？台灣有沒有能量可以處理？社會要付出多少代價？」她直言，「人家要停，你急吼吼要開放，是想幹嘛？」
黃智賢接續提到，中國女星鄭爽因為不想浪費時間懷孕，在美國找代理孕母，「台灣要如何處理？」她指出，明星要閃兵，會有醫生開假證明，「只要代孕合法化，仲介難道不會找醫生『協助處理流程』？」
黃智賢提及，中國億萬富豪徐波在美國找代理孕母，生下4個孩子，且還有4個即將出生，美國家事法庭發現貓膩，找他來問，結果其視訊出庭，說太忙，還沒空見孩子，還說預計要生20個孩子，「所以，台灣的代理孕母合法，是不是也允許有錢者，用他人子宮，大量、批量製造他的後代？」
黃智賢質疑，「這難道不是以代孕為手段，改變人口基因結構？讓人類基因庫傾向由有錢人調控？階級，擁有宰制基因的權利」。黃智賢表示，如果太太不能懷孕，先生提議用自己的精子找代理孕母，「既然合法化了，婆家的要求，太太也不能拒絕吧？」
黃智賢表示，傳承夫家「香火」與基因，養育與太太無血緣關係的孩子，會成為妻子的義務，「妻子恐怕也沒有拒絕的權利、不孕的妻子，恐怕只會更弱勢」。黃智賢提及，社會因為各種不幸，而有孤兒，「孤兒更需要大量的愛與溫暖，代理孕母合法化，會不會讓孤兒更難有被領養的機會？」
黃智賢再指「如果可以出賣子宮，那，賣春賣身可以嗎？」她指出，台灣禁止賣血，只能捐血，是因為不能讓血液「商品化」，「如果子宮可以被當成商品販賣，那血也可以賣？那器官能不能賣？」
黃智賢指出，人權神聖不可侵犯，「那麼，子宮使用權被當成商品販賣，這如果不是打壓人權，什麼才是打壓人權？子宮可以賣，器官買賣，還會遠嗎？」
黃智賢表示，觀察世界各國，在代理孕母、商業代孕、跨國代孕上，曾經發生過的問題與爭議。她喊話，「台灣得先看看，人家因為發生的問題，而逐漸收緊，或根本禁止」。她質問，「我們是怎樣天賦異稟，不會出妖蛾子?更何況，商業代孕本身代表龐大的利益鏈，恐怕是罪惡的淵藪，也是物化人類的起點」。
「我不是說，代理孕母這件事絕對負面或邪惡」，黃智賢強調，「然而，代理孕母這事，一不小心，要付出代價的，恐怕是整個社會」。她說，即使法律規範嚴密，都很難執行徹底，沒有漏洞，「更何況，只要撕開合法化這個口子，將來在利益鏈、政商關係、政客與金主關係的現實下，在台灣，只會越放越寬」。
黃智賢指出，堅持要找代理孕母的人，「目前，台灣也沒有立法禁止到美國等外國找」。她直言，台灣太小，不比美國，承受衝激的能力更小，「所以，宜緩、宜慎」。她感嘆，人生在世，總不可能樣樣心想事成，也不可能沒有生老病死，「總要學會接受『求而不得』這件事，人生總有很多價值可以追求」。
最後，黃智賢示警，代孕合法化，搭配國民黨立委陳玉珍提案要在金門馬祖搞自貿區，「將來，跨國生殖醫院，可以在金門馬祖，發展跨國代孕，大展鴻圖，真是一條龍作業」。黃智賢也說，至於陳菁徽醫師有沒有利益衝突、她自己是不是整合生殖醫學這個行業的利益者，「那就是她自己要回答與面對的問題了」。
（圖片來源：三立新聞、陳昭姿臉書、黃智賢臉書）
