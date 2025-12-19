藍白立委大集結提案彈劾賴清德 全國辦公聽會阻清德宗踐踏人民

藍白聯手今（19）日召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，宣布提案彈劾賴清德總統。（圖：國民黨立院黨團臉書）

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法，藍白聯手今（19）日上午召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，宣布提案彈劾賴清德總統。國民黨立法院黨團總召傅崐萁指出，面對暴力專制的賴清德皇帝，必須要勇敢站出來，推翻暴政，史上第一次彈劾總統，從今天發起，他們將到全國每個地方，告訴大家清德宗如何踐踏人民。

藍白兩黨立委一早就在議場前召開記者會，手版大大的寫著「反帝制、反獨裁、反專制」、「彈劾違憲總統 守護台灣民主」。民眾黨立院團總召黃國昌表示，今天是憲政史上令人沉痛的一天，立院超過二分之一的在野黨立委在立院前召開記者會，報告為什麼兩個在野黨要對現任總統提出彈劾。

黃國昌說，今天超過二分之一的立委發動彈劾總統的程序，他們會正式向全院委員會提案，並邀請賴清德到全院委員會說明，後續每個縣市也會舉辦一場公聽會，阻止賴清德變成袁世凱。

傅崐萁表示，中華民國是亞洲第一個民主共和國，為了民主發展，先賢先烈前仆後繼的讓民主在中華民國正式深耕，但在21世紀的今天，中華民國少數總統賴清德竟然說在野獨裁，更正式登基為皇帝，比過去袁世凱惡質，國會通過的法律他不執行。

傅崐萁指出，面對這樣暴力專制的賴清德皇帝，他們必須要勇敢的站出來，推翻暴政，史上第一次彈劾總統，從今天發起，他們將到全國每個地方，告訴大家清德宗如何踐踏人民，他們為台灣人民，一定要找回原有幸福生活，他們必須承擔這樣的歷史任務。

黃國昌指出，今天這一場彈劾行動，不是黨派之分，不是顏色之別，而是捍衛非常多流血流汗的前輩，他們捍衛的民主憲政、法治國原則，過去從來沒有一位總統敢拒絕不公布三讀通過的法律，如果藉由不公布法律，使國會三讀通過的法律形容具文，我們的民主自此崩壞，這個國家不需任何人以安定之名，總統自詡大法官踐踏法律，台灣從過去到現在，從來沒有過、不應該有過，把行政立法司法集於一權，這是帝制，不是民主憲政。

黃國昌表示，今天不管支持哪一個政黨，不管你把選票投給哪一個候選人，選舉是我們共同語言，即使今天支持賴清德，懇求你想一想，如果今天換了個總統，你會不會認可總統未來有樣學樣，跟賴清德一樣，透過拒絕公布法律，癱瘓立法的目的，全世界有哪一個國家，賦予總統這樣的權力？當總統行使這樣的權力，跨越紅線。