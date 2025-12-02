藍白立委封殺國防特別條例 無法排入5日院會議程

（中央社記者林敬殷台北2日電）在民進黨立委高聲抗議聲中，立法院程序委員會今天在藍白立委聯手下，封殺行政院所提「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例草案」排入12月5日立法院會報告事項議程，無法交付相關委員會審查。

行政院會在11月27日通過預算規模新台幣1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，並於本週送立院審議，第一關就是今天中午舉行的立法院程序委員會能否順利排入12月5日院會議程。

民眾黨團總召黃國昌今天上午表態，支持國民黨團暫緩列案的立場。民進黨團也早有準備，在程序委員會舉行前，抗議手板都已先備妥。

程序委員會開會後，國民黨隨即提出對國防特別條例暫緩列案的提案。經表決後，朝野雙方同票，會議輪值主席翁曉玲投下支持暫緩列案，民進黨立委走向主席台抗議，高喊「台灣要安全，不要吳三桂」、「翁曉玲擋國防預算」。

民進黨立法院黨團書記長陳培瑜會後表示，藍白應該站出來向人民說清楚為什麼要擋國防，黨團副幹事長范雲也說，藍白這樣做，根本是藉口，只是用總統國情報告當作是一種遮羞布、是干擾，阻撓真正要反對的國防預算，想要幫北京阻擋台灣增加國防預算。

對於藍白立委要求總統賴清德赴立院進行國情報告並備詢，陳培瑜表示，賴總統已經說的非常清楚，對於到立院進行國情報告，相關方法跟內容，都可以協商討論，只要符合憲政程序，但藍白不願就實質內容討論。

同樣遭到藍白聯手封殺，無法排入下次院會報告事項議程的議案，還包括行政院版的財政收支劃分法部份條文修正草案，及民進黨立委沈伯洋等人所提立委赴中需納管的兩岸民關係條例、港澳關係條例等17案。（編輯：黃國倫）1141202