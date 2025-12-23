藍白立委指卓榮泰違法失職 向監院遞彈劾陳情書

（中央社記者劉冠廷台北23日電）針對行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法，藍、白立委今天赴監察院遞交彈劾陳情書，請求監察院立案調查並提請彈劾卓榮泰。國民黨立委翁曉玲說，卓榮泰已逾越行政權限，構成重大違法失職，請監察院依法調查。

國民黨立委翁曉玲、王鴻薇、徐巧芯，以及民眾黨立委張啓楷、麥玉珍與多個軍公教團體，上午在監察院前召開記者會，提出彈劾卓榮泰違法失職的陳情書。

翁曉玲說，卓榮泰身為行政院長，理應依法行政，但這些日子以來卻違反權力分立原則。對於立法院通過的法律，包括軍人待遇條例、警察人員人事條例，提高軍警待遇與退休福利，卓榮泰不編列預算。對近日通過的財劃法以及停砍公教年金等法案，不副署、不執行。卓榮泰種種違法失職行為已構成彈劾要件，他們無法坐視，因此提出彈劾陳情書，希望監察院依法調查。

媒體詢問，國民黨多位立委主張廢除監察院，為何還要到監察院彈劾卓榮泰。徐巧芯表示，當一天和尚就要敲一天鐘，在監察院還沒被廢除前，就應依法正常工作。監察委員還在領高薪，怎麼能夠不對民生有關、軍警有關等事項做調查與表態。

王鴻薇說，今天要捍衛的是中華民國的立法權，捍衛的是台灣的法治社會、法治精神，國家賴以支持的樑柱，絕不容許卓榮泰說拆就拆。

張啓楷也說，請監察院站出來，還給人民該有的權利，不要再昏睡。今天將陳情書送進監察院，用全民的力量叫醒監察院，趕快導正總統賴清德、卓榮泰的毀憲亂政，照顧全民應有的福利。（編輯：林淑媛、萬淑彰）1141223