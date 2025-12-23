藍白立委指卓榮泰違法失職 向監院遞彈劾陳情書
（中央社記者劉冠廷台北23日電）針對行政院長卓榮泰不副署財政收支劃分法，藍、白立委今天赴監察院遞交彈劾陳情書，請求監察院立案調查並提請彈劾卓榮泰。國民黨立委翁曉玲說，卓榮泰已逾越行政權限，構成重大違法失職，請監察院依法調查。
國民黨立委翁曉玲、王鴻薇、徐巧芯，以及民眾黨立委張啓楷、麥玉珍與多個軍公教團體，上午在監察院前召開記者會，提出彈劾卓榮泰違法失職的陳情書。
翁曉玲說，卓榮泰身為行政院長，理應依法行政，但這些日子以來卻違反權力分立原則。對於立法院通過的法律，包括軍人待遇條例、警察人員人事條例，提高軍警待遇與退休福利，卓榮泰不編列預算。對近日通過的財劃法以及停砍公教年金等法案，不副署、不執行。卓榮泰種種違法失職行為已構成彈劾要件，他們無法坐視，因此提出彈劾陳情書，希望監察院依法調查。
媒體詢問，國民黨多位立委主張廢除監察院，為何還要到監察院彈劾卓榮泰。徐巧芯表示，當一天和尚就要敲一天鐘，在監察院還沒被廢除前，就應依法正常工作。監察委員還在領高薪，怎麼能夠不對民生有關、軍警有關等事項做調查與表態。
王鴻薇說，今天要捍衛的是中華民國的立法權，捍衛的是台灣的法治社會、法治精神，國家賴以支持的樑柱，絕不容許卓榮泰說拆就拆。
張啓楷也說，請監察院站出來，還給人民該有的權利，不要再昏睡。今天將陳情書送進監察院，用全民的力量叫醒監察院，趕快導正總統賴清德、卓榮泰的毀憲亂政，照顧全民應有的福利。（編輯：林淑媛、萬淑彰）1141223
其他人也在看
鄭麗文赴東吳演講 教授提問遭本人回嗆：這問題太沒大腦了吧
[Newtalk新聞] 國民黨主席鄭麗文昨（22）日晚間赴東吳大學演講。東吳大學政治系副教授陳方隅提問，國際社會共識是要台灣加強自我防衛，前總統馬英九時期演習時放音響、大裁軍，同一時間中國卻持續擴軍，且國民黨自2000年以來就反對軍購，該如何面對中國從不停止擴張的野心？對此，鄭麗文回應，馬英九8年裁軍就是要改成募兵制，「中國、美國都是募兵制」，難道募兵制就等於不防衛台灣嗎？「這也太沒有大腦了吧」？ 除了怒嗆陳方隅沒大腦外，有東吳學生詢問，鄭麗文10月接受「德國之聲」專訪宣稱「俄羅斯總統普丁不是獨裁者，他是民主選出來的領袖」時，鄭麗文打太極表示，當時訪談有其脈絡，身為在野黨領袖，她不會用如此嚴厲、強烈字眼去形容其他國家領導人，「不希望對其他國家說三道四」。 對於學生追問，普丁與中國國家主席習近平、總統賴清德相比，誰比較獨裁時，鄭麗文則問Ａ答Ｂ表示，即便大家都認同的美國民主選舉，也有很重大的瑕疵，畢竟是很古老的選舉方式，但也不會因為這樣就說川普是獨裁者，畢竟這帽子扣太大了，所以她也不會用這方式形容普丁。 鄭麗文還說，賴清德雖然是民主選舉產生總統，但他是否一心只想破壞台灣的民主機制、想要成為新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 180
五權憲法被癱瘓 他點名「這兩人」才是元凶
[NOWnews今日新聞]憲法法庭19日做出114年憲判字第1號判決，《憲法訴訟法》修法立法程序有明顯重大瑕疵，自判決公告日起失其效力。國民黨立院黨團今（22）日告發憲法法庭及這五位大法官濫權瀆職、《...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 176
民進黨政府毀憲沒有下限，台灣民主危在旦夕！
台灣這場危機不是一夕之間降臨，而是一連串精心鋪陳、步步進逼的權力操作所累積而成。它的起點，正是以「新兩國論」取代《中華民國憲法》的一中精神；其後，行政院長卓榮泰以「不副署、不公布、不執行」為政治武器，一票否決國會多數依法通過的法律，等同砍斷五權憲法中至關重要的立法權支柱；緊接著，政治化的大法官違法開庭、動私刑對付國會，替賴清德與卓榮泰的憲政鬧劇「圍事」。美麗島電子報 ・ 5 小時前 ・ 226
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 44
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 1 小時前 ・ 87
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 121
警方作為遭疑！藍營反問不給方仰寧的是誰？
[NOWnews今日新聞]台北市19日發生隨機殺人事件，造成4死多人受傷悲劇。對於民進黨台北市議員簡舒培質疑：「連續縱火後還能犯案北市警網到底出了什麼問題？」藍營人士今（21）日直言，最沒資格見獵心喜...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 339
賴清德1.25兆特別國防預算遭擋 最新民調三成民眾支持
總統賴清德日前喊出未來8年要加碼1.25兆國防特別預算，行政院隨後也編列《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》送交立法院，不過遭到在野立委封殺（擱置）。台灣民意基金會為此作出民調，民調結果顯示，有三成民眾樂見、五成三民眾不樂見。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 399
政院提名游盈隆任中選會主委！黃國昌喊「公事公辦」：擔心被民進黨封殺
行政院昨日公布7位中選會委員提名人選，其中由台灣民意教育基金會董事長游盈隆出任主任委員。對此，民眾黨團總召黃國昌今（23日）表示，民眾黨會公事公辦，既然進入立法院人事同意權的審查，就沒有個人情誼這件事，民眾黨正式收到公文以後，就會遵循過去標準作業程序，發問卷給所有被提名人，「但我更擔心游盈隆會被民進黨自己封殺」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 17
將成賴政府警訊？作家憶藍綠2悲劇前例：「總統惡搞丟政權」立委跟著陪葬
為反制藍白主導的立法院強推的《財政收支劃分法（財劃法）》等爭議法案，行政院長卓榮泰在總統賴清德的授意下，宣布不副署引發憲政僵局，對此在野陣營提出對賴清德的彈劾案。作家「漂浪島嶼」直言，在台灣選舉史上，民進黨、國民黨各有1次因總統惡搞造成的滑鐵盧時刻，至於這次賴政府硬槓在野，會成為綠營的催票動力還是點燃全民怒火，則仍待觀察。漂浪島嶼透過臉書回憶，台灣選舉史上，......風傳媒 ・ 23 小時前 ・ 102
連大法官都成憲政僵局當事人 鍾東錦「提解方」向總統喊話！
行政院長卓榮泰不副署《財劃法》引發在野陣營祭出彈劾總統反擊，苗栗縣長鍾東錦表示，全台灣唯一能解決朝野僵局的只有賴清德總統。他建議總統所提特別預算8年1兆2500億元可以打折，因總統任期剩不到8年，能否先編4年？各政黨各有進退，「有權力的人要主動釋善意」，這就是解方。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 27
政院提名游盈隆掌中選會 他酸打臉曹興誠
[NOWnews今日新聞]中選會6位委員11月3日任期屆滿，行政院昨日宣布，將提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆為中選會主任委員、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委。不過，由於游盈隆曾批評大罷免是民主...今日新聞NOWNEWS ・ 11 分鐘前 ・ 4
5大法官判《憲訴法》違憲！ 15萬人網路投票表態 結果超震撼
憲法法庭19日作出判決，針對立法院日前通過的《憲法訴訟法》修正案認定違憲失效，事後引發各界熱議。最近網路上針對此議題發起一份網路投票，有超過15萬名網友參與投票，結果有高達96%認為，憲法法庭在僅有5位大法官情形下判決《憲訴法》違憲，批評大法官「自己不守法」。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 119
嗆彈劾賴清德比照「憲法法庭」 陳玉珍：不列入綠委已達罷免門檻
憲法法庭審理《憲訴法》部分修正條文，拒絕評議的3位大法官被從現有總額中扣除，僅5位大法官作成判決。對此，國民黨立委陳玉珍直呼，總統彈劾案立法院應該比照辦理，若把反對的民進黨立委不列入員額，那現在應該是百分之百贊成了，已達到罷免總統門檻。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 128
易怒人格？張文當保全 曾因「送龍眼衝突」遭告離職
北車、中山隨機攻擊案兇嫌張文曾任空軍士兵及社區保全，因酒駕遭汰除，工作態度不佳與同事衝突而離職。他性格沈默寡言，曾因住戶贈送龍眼未分到而與白班保全爭執，嗆聲「走著瞧」，讓對方報警提告恐嚇。犯案前一年多無薪資紀錄，靠母親零用錢維生，與家人疏離。住戶觀察，張文對不公平對待敏感，易怒且邊緣，展現特殊人格特質，警方正逐一拼湊案件細節，仍有許多疑點待解！TVBS新聞網 ・ 13 小時前 ・ 51
張文與父母疏於聯繫 鄰居:這一家人都很神祕
政治中心／綜合報導犯下惡性隨機砍人的張文，警方第一時間溯源到他在桃園的老家，但他與父母疏於聯繫，連鄰居眼中，這一家人都很神祕，有的說平常見不到人、也有人說"打招呼也不被理會、現在才知道張文的存在"。為了制止張文被刺死的余姓男子，也是桃園人，市府社會救助科也和余家人聯繫、並和北市討論後續補償事宜。恐攻殺人犯張文犯下人神共憤暴行後身亡，檢警第一時間就找上他桃園的雙親問案，除了親子間疏於聯繫，這一家在街坊鄰居眼中，也很神祕。案發後，警方第一時間就到張文老家找家屬想釐清犯案動機與背景。（圖／民視新聞）張文老家鄰居：「（我）住了將近20年了，我們沒有交集，想說隔壁鄰居，就給他（張爸爸）點個頭打聲招呼，他又不會理人，不理人之下你不理我我也不理你啊，（那張文那個小孩你見過嗎），沒有印象我還不知道他有子女，他老婆是誰我也搞不清楚，他們裡面社區進進出出門都關著，所以我們不會見到，（第一時間知道在你們對面），還好吧畢竟是小孩子牽扯到父母有點牽強，說真父母也許有錯也不是他們所願。」幾乎無交集的鄰居，認為小孩的錯不能扯到長輩身上。張文在北車扔擲煙霧彈時，57歲余姓男子試圖制止，遭刺遇難，經查發現是桃園市民，桃園社會救助科也持續跟余姓的家屬聯繫。桃園市政府社會救助科科長黃毅：「家屬因為正在忙於處理喪葬等善後事宜，表達暫時還無需協助的部分，本局會持續與台北市政府，提供相關諮商補償及法律諮詢等服務。」桃園仁海宮捐出兩百萬給死傷者及其家屬，希望能助他們快速組出難關。（圖／民視新聞）除了社工系統協助家屬，桃園市長張善政和中壢仁海宮討論後，由仁海宮捐出200萬，協助受難者及其家屬盡快度過難關。（民視新聞綜合報導）原文出處：張文與父母疏於聯繫 鄰居：這一家人都很神祕 更多民視新聞報導張文金流曝光 犯罪計畫縝密「連吃飯、休息時間都排定」20則「模仿張文」恐怖留言 刑事局撂重話北車、中山隨機砍人釀嚴重死傷！蔣萬安再赴醫院探視5名傷者民視影音 ・ 1 天前 ・ 50
大法官蔡宗珍遭抹黑？劉靜怡痛批綠營「老招」自曝其短
憲法法庭5位大法官日前判決《憲法訴訟法》修正條文違憲，但蔡宗珍、楊惠欽及朱富美3位大法官提出不同意見書，認為憲法法庭未合法組成，5位大法官合議判決無效。此舉引發外界議論，更有媒體開始質疑蔡宗珍的適任性。前大法官被提名人、台大教授劉靜怡21日晚間在臉書發文，痛批這是「老舊手法」的抹黑攻擊。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 25
觀察／朝野惡鬥讓台灣國防淪犧牲品 國民黨「癱瘓賴政府策略」的盤算連外國官員都質疑
[FTNN新聞網]記者吳家豪／特稿為因應中共武力威嚇，總統賴清德在上月底提出8年編列1.25兆國防特別預算，用來採購戰力裝備、打造台灣之盾，但預算案送至立院，...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 57
民眾黨明徵召張啓楷！許甫：藍若有人可協調
[NOWnews今日新聞]2026嘉義市長選戰，民進黨已確定由立委王美惠出征，而民眾黨預計於本月24日，正式徵召立委張啓楷投入選戰。對此，民眾黨副秘書長許甫今（23）日表示，民眾黨會按自己的步調走，先...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 17
57公民團體、445學者、375律師、2504各界公民加入連署 力挺憲法法庭判決
[Newtalk新聞] 為表達對憲法法庭恢復運作的支持，由公民團體、學界與律師界發起「民主不能再倒退，憲法判決要遵守—公民社會、學界與法界力挺114年憲判字第1號判決的共同聲明」，台灣經濟民主連合統計：週末兩天連署，截至昨天(12/21日)晚上11時，已有57公民團體、445位學者、375位律師、2504位各界公民加入連署。學者當中，包括118位法律學者；各界公民中，除律師與學者外，並有包括台大退休數學系教授黃武雄、人權工作者李明哲等1684位各行、各業與各界人士。 此次聲明由張嘉尹、蘇彥圖、林佳和與范耕維四位法學者草擬，四位均為經民連智庫法政組顧問。聲明「肯定五位大法官的判決，回復憲法法庭解決爭議、保障基本人權的功能」，強調此判決「適用『程序重大明顯瑕疵』的標準，指出立法院的法案制訂違反公開透明與討論原則時，將被宣告違憲無效。」並反駁所謂「憲法法庭組成不合法」論點：「過去一年，三位大法官長期缺席評議會議，並選擇透過『職務外』行為發表公開聲明的狀況..應視同三位自行迴避。因此，此案大法官的現有總額應為5人，舊法2/3評議門檻應為4人.. 5位大法官組成憲法法庭應屬合法」 經民連表示，能新頭殼 ・ 1 天前 ・ 59