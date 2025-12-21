藍白立委提案彈劾總統 8成網友一面倒驚人表態

行政院長卓榮泰不副署立法院三讀的《財政收支劃分法》，藍白立委通過譴責賴清德總統與卓揆，並移請監察院彈劾卓榮泰，並且舉行「彈劾違憲總統」記者會，宣布將提案彈劾賴總統。入口網站「Yahoo奇摩」針對「藍白立委提案彈劾總統，你的看法是？」進行網路投票，截至21日晚上9時，結果顯示，81.7%的網友表示贊成。

入口網站「Yahoo奇摩」19日起針對「藍白立委提案彈劾總統，你的看法是？」進行網路投票，截至21日晚上9時，已有3萬人參與投票，結果顯示，78.0%的網友表示非常贊成、3.7%的網友表示還算贊成；2.2%的網友表示不太贊成、12.4%的網友表示完全不贊成；3.7%不知道/沒意見。

網友留言表示，「彈劾賴清德！民進黨不倒，台灣不會好」、「我覺得沒有辦法再忍受民進黨了，他們最終顯露出來了真面目，一切都是為了他們自己~」、「一個多數民意不支持的總統，竟然肆意妄為、毀憲亂政、跪舔美日，欲將台灣帶入戰爭危境，可惡至極」、「重點是要將整個半導體產業送給國外 ，這才是將台灣的產業連根拔起 」、「他提罷免，我提彈劾…禮尚往來」、「公布實行立法院的決議案，是總統的義務不是權力。賴清德總統顯然搞不清楚何謂權力？何謂義務？」

