藍白立委提案彈劾賴總統 萬人網路投票表態太震撼

行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》，藍白立委通過譴責總統賴清德與卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰，並且舉行「彈劾違憲總統」記者會，宣布將提案彈劾賴清德。入口網站「Yahoo奇摩」針對「 藍白立委提案彈劾總統，你的看法是？」進行網路投票，截至今天(19日)晚上，高達83.1%的網友表示贊成。

入口網站「Yahoo奇摩」今(19日)起針對「藍白立委提案彈劾總統，你的看法是？」進行網路投票，截至今天晚間7時30分，已有1.44萬人參與投票，結果顯示，有79.8%的網友表示非常贊成、3.3%表示還算贊成；1.7%的網友表示不太贊成、12.8%表示完全不贊成；2.4%不知道/沒意見。

網友留言表示，「彈劾賴清德，即使無法成功讓他下台，只要能通過立案，歷史就會記錄下他的惡行事蹟」、「忍無可忍」、「身為國家元首及最高行政機關首長，都可以不服從民主結果，不鳥在野的監督，這個國家的民主就名存實亡了，用獨裁形容這樣的元首跟首長，再貼切不過」、「沒有法治就沒有民主。總統也應該遵守法律才是民主國家。就算這次彈劾不能通過，該做的事還是要做」、「我們選的是總統，不是皇帝、國王」、「門檻那麼高，有辦法嗎？」

