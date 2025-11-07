藍白立委聯手投下不同意 NCC人事案4提名人選全遭否決

立法院今7日上午針對NCC人事進行表決，4位被提名人選分別為主委蔣榮先、副主委程明修、委員黃葳威與羅慧雯。

在藍白兩黨均決議投下不同意票的情況下，最終4位提名人選得票皆為同意票50張、不同意票60張。未跨越過半數同意票門檻，立法院長韓國瑜宣布，依法不同意4人擔任NCC委員。

根據《國家通訊傳播委員會組織法》，NCC組織架構共應設置7名委員，且其會議要需有過半數委員同意才可做成決議。由於有4位委員已在去（2024）年卸任，行政院於今（2025）年7月底公布4位新任委員提名人選。

本次未過關的NCC主委提名人蔣榮先，是美國密蘇里大學電機暨電腦工程所博士，現為國立成功大學資訊工程學系教授，專長領域為資訊；副主委提名人程明修則是德國敏斯特大學法學院法學博士，現為東吳大學法學院特聘教授，專長領域為法律。

兩位委員提名人選中，黃葳威是美國德州大學廣播電視電影所博士，現為國立政治大學廣播電視學系教授，專長為傳播；羅慧雯是日本京都大學經濟學博士，現為世新大學傳播管理學系助理教授，專長包括傳播與財經。

