藍白立委赴監察院告發 彈劾卓榮泰拒執行立院決議

圖/國民黨提供 立法院今年 11 月 14 日再度修正並三讀通過《財政收支劃分法》，以及《軍人待遇條例》、《警察人員人事條例》等多項涉及軍警、公教權益的重要法案，行政院卻拒絕編列相關預算，行政院長 卓榮泰 亦未依法副署、執行，引發在野黨與相關團體強烈反彈。國民黨團、民眾黨團與軍公教團體今（23）日上午前往監察院，正式提出彈劾卓榮泰的陳情案，要求監察委員依職權調查。

國民黨立委 翁曉玲 表示，行政院長身為最高行政首長，應依法行政，但卓榮泰近月來屢屢拒絕執行立法院三讀通過的法律，包括軍警加薪、公教年金停砍及《財劃法》修正案，已嚴重違反行政分立原則。翁曉玲指出，覆議遭否決後，行政院依法應接受立法院決議，卻仍拒不執行，已構成重大違法失職。

廣告 廣告

副書記長 徐巧芯 指出，《軍人待遇條例》修正案已完成三讀，並經總統公告實施，行政院卻在憲法法庭尚未作出任何裁決前，逕自不編列預算，導致送交立法院的總預算成為「違法預算」，使立法院無法依法審查。她強調，現役國軍肩負高度風險，卻無法依法獲得應有保障，行政院作法令人無法接受。

副書記長 王鴻薇 則直言，卓榮泰「不副署、不執行、不守法」，形同行政權凌駕立法權，若持續放任，等同架空總統府與立法院。她強調，憲法明定覆議遭否決後，行政院必須接受立法院決議，毫無選擇空間。

軍公教團體代表亦指出，此次行動不僅是為捍衛權益，更是守護五權分立與憲政體制，呼籲監察院依法啟動調查，避免行政權無限擴張，動搖民主法治根基。

更多品觀點報導

鄭麗文東吳大學演講 針對黨產與兩岸認同議題與師生激辯

混亂的2025年 評民進黨執政下的政治烽火與社會悲劇

