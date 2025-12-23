藍白立委赴監察院遞彈劾卓榮泰陳情書

行政院長卓榮泰不副署藍白《財劃法》，國民黨立委翁曉玲、王鴻薇、徐巧芯、民眾黨立委張啓楷、麥玉珍23日到監察院外開記者會，對卓榮泰提出彈劾。(記者羅沛德攝)

〔記者林欣漢／台北報導〕行政院長卓榮泰不副署藍白《財劃法》，國民黨立委翁曉玲、王鴻薇、徐巧芯、民眾黨立委張啓楷、麥玉珍，今日赴監察院對卓榮泰提出彈劾。藍白立委高喊「懲治國賊卓榮泰 捍衛法治護台灣」，強調卓榮泰的行為已構成重大違法失職，嚴重破壞依法行政與權力分立原則，影響憲政機關正常運作。依法請求監察院立案調查，並提起彈劾，以維護憲政秩序與法治國原則。

彈劾案由包括，拒不執行已生效法律、違法刪減地方一般性補助款、覆議遭否決後拒不副署、將副署制度作為否決立法工具。

翁曉玲表示，卓榮泰違反依法行政及權力分立原則，包括未依法編列軍人待遇條例、警察人員人事條例等預算，財劃法、停砍公務人員年金，不副署、不執行，種種違法失職的行為，已經構成彈劾的要件，眾人無法坐視，因此提出彈劾陳情書，希望監察院依職權展開調查。

徐巧芯說，在憲法法庭未做出裁決之前，三讀通過的法律都是完全合法的，行政院就應依法編列相關預算並依法行政，沒有這樣做就是違法的政府，也是要被彈劾的原因。

張啓楷說，監察院不要再睡覺了，起來捍衛軍公教與全民應有的權益，將賴清德、卓榮泰的毀憲亂政撥亂反正。

