藍白立委赴監院遞交彈劾卓榮泰陳情書：構成重大違法失職

翁曉玲、徐巧芯、麥玉珍等藍白立委赴監察院遞交彈劾卓榮泰陳情書。翻攝國民黨立院黨團臉書影片



部分國民黨、民眾黨立委今（23日）赴監察院召開「懲治國賊、捍衛憲政─正式向監察院提出彈劾行政院長卓榮泰」記者會，遞交彈劾卓榮泰陳情書，呼籲監委調查卓揆在覆議遭否決後拒不副署，致法律無法完成公布或實施，已逾越行政權限，構成重大違法失職。

國民黨立委翁曉玲偕王鴻薇、徐巧芯與民眾黨立委麥玉珍及多個協會代表表示，卓榮泰拒不執行已生效法律，對《警察人員人事條例》、《軍人待遇條例》等修正條文，在未經司法院大法官宣告違憲或裁定暫時處分前，即以聲請釋憲為由拒絕編列預算並停止執行。

翁曉玲並質疑，卓榮泰違法刪減地方一般性補助款，就《財政收支劃分法》第30條第3項，於覆議未果後仍逕自刪減地方政府一般性補助款，違反法律明文規定，並認為卓揆覆議遭否決後拒不副署，對立法院維持原決議之《財政收支劃分法》修正案，拒絕依法副署，致法律無法完成公布程序。

藍白立委要求，監委調查被彈劾人卓榮泰之行為，已構成重大違法失職，嚴重破壞依法行政與權力分立原則，影響憲政機關正常運作。依法請求監察院立案調查，並提起彈劾，以維護憲政秩序與法治國原則。

