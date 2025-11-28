藍白立委邀賴清德赴立院國情報告 總統府：尊重憲政程序前提下願意努力

藍白立委邀賴清德赴立院國情報告，總統府發言人郭雅慧表示，尊重憲法程序下與國會溝通。（資料照片 / 袁維駿攝）

總統賴清德日前宣布將提出規模達1.25兆的國防特別預算，以捍衛台灣民主。今天（28日）藍白立院黨團提議將邀請總統到立院國情報告，「只要賴清德願意」。對此，總統府發言人郭雅慧表示，只要有助於強化國防，確保人民安全免於威脅，都願意努力，將在尊重憲政程序的前提下，與國會進一步溝通，研議後續可行的處理方式。

針對賴清德日前宣布將提出1.25兆的國防特別預算，國民黨立委林沛祥表示，這麼重大的事情，賴清德從來沒有跟國人報告，自己有打算邀賴清德赴立法院做國情報告，但還需與黨團達成共識；民眾黨立院黨團總召張啟楷則說，邀請賴清德到立法院做國情報告，是民眾黨長久的主張，總統有責任要跟人民講。

廣告 廣告

對此，總統府發言人郭雅慧表示，只要有助於強化國防、有助於團結國家與朝野對話，確保人民安全免於威脅，「我們都願意努力」，特別在周邊國家也不分朝野致力於加強自我防衛韌性的時刻。

郭雅慧指出，目前相關主張屬於個別立法委員的意見，若未來立法院朝野各黨團能形成共識，府方將在尊重憲政程序的前提下，與國會進一步溝通，研議後續可行的處理方式。



回到原文

更多鏡報報導

賴清德提1.25兆國防特別預算 藍白擬邀赴立院國情報告

賴清德提1.25兆台幣國防預算 解放軍今對台實施擾台軍演

國防部提1.25兆國防特別預算 顧立雄：2033年達成後將有效確保國人生命與財產安全