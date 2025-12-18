藍白立委預告「大合體」彈劾賴清德 彈劾門檻一次看

藍白立委今在司法委員會提案彈劾卓榮泰後，19日早要在立法院前共同召開記者會，放話要「彈劾違憲總統」。（鏡報林煒凱）

行政院認為立法院在野黨團強修《財劃法》有違憲、侵害行政權之虞，行政院長卓榮泰宣布依《憲法》第37條規定，決定不予副署。藍白對此大為不滿，痛批行政獨裁，今（18日）上午在立院司法法制委員會通過提案要彈劾卓榮泰，晚間更發出通知，預告明（19日）上午全體藍白立委將在立法院議場前共同召開記者會，放話要「彈劾違憲總統」。然而要彈劾總統或行政院長這麼簡單嗎？其實門檻還不低。

為何要彈劾？ 卓揆：不滿行政權決定，立法院可倒閣

藍白立委挾人數優勢，上個月再次三讀通過《財劃法》修正案，然而新修訂的條文內容要求中央給地方的補助「只能多、不能少」，行政院認為此舉將導致中央舉債超過上限、侵害行政權，卓揆日前表態將不副署《財劃法》修正條文。藍白為此痛批行政院、總統府獨裁，卓揆則表示，行政院沒有獨裁，如果立法院對行政院的決定有意見，仍可以依法提出不信任案。

廣告 廣告

然而藍白不打算提不信任案進行倒閣，而是改向監察院要求彈劾。國民黨立委羅智強、王鴻薇、民眾黨立委黃國昌今上午在立院司法委員會提案，要求移請監察院彈劾卓榮泰，在藍白人數優勢下表決通過；對此卓揆也說，這證明了沒有人可以獨裁。

藍白預告週五早上開記者會彈劾賴清德

黃國昌放話下一個彈劾的對象就是總統賴清德，藍白黨團晚間發出記者會通知，預告明天早上9點30分，民眾黨、國民黨全體立委將一起在立法院議場前召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會。

據報，國民黨立委牛煦庭說，提出彈劾案是一種把話說清楚的方式，相信支持者能理解這樣的反制措施；民眾黨團則在臉書發文表示，將在院會對賴清德提出彈劾案，請賴總統列席說明，批賴政府把國會監督妖魔化、把不同的意見打成在野獨裁才是真正的威權。

民進黨幕僚周軒則轉貼相關消息，直呼：「歲末年終大戲，終於要上演了！真正的藍白合！」支持者在底下留言嘲諷：「一群戲精，就是不倒閣XD」「若真的如這則採訪通知表達的，『有帝制、有專制、有獨裁』，則這個記者會應該會被政府沒收；反之，記者會若順利舉行，說明『無帝制、無專制、無獨裁』，得證。」「獨裁帝制？？直接拖下去斬了！還讓你開記者會喔？」

什麼是彈劾？ 閣揆、總統可以被彈劾嗎？

依照我國《憲法》，監察機關對違法失職的公職人員提出彈劾案，若彈劾成功，被彈劾的的人將被處以免職、扣薪、降級等處分。

然而正副總統的彈劾案又和一般公務員的彈劾案不同，依去年藍白修過的《憲訴法》規定規定，要彈劾正副總統需有全體立委1/2以上提議、2/3以上決議通過，由立法院送出彈劾案，下一步則是要在憲法法庭進行審理，要有10人以上的大法官參與評議，並有現有總額2/3以上的大法官同意、同意人數還不能低於9人，才算彈劾過關。不過目前藍白持續封殺總統提名的大法官人選，憲法法庭人數不足被實質癱瘓，立法院若要彈劾總統，得先通過大法官人事案，否則其實也只是提一個形式。

中央及地方公務人員的彈劾案則是由監察院提出，2名以上監委提議、9名以上監委審查成立後，做出彈劾並移送懲戒法院作出處分。然而中華民國來台灣以後還沒有行政院長被彈劾的案例。

更多鏡週刊報導

藍白聯手要求彈劾卓榮泰 政院提「4不該」強力反擊！卓揆：證明沒人可獨裁

政院會副署停砍年金？ 張惇涵引用「翁曉玲老公意見」反殺她氣炸

憂濫權立法侵蝕民主 賴清德嚴正呼籲：即刻撤回違憲爭議法案