藍白立委「移送卓榮泰」由監院彈劾？ 李鴻鈞：接受陳情是天職、尚未收件
針對行政院長卓榮泰不副署由在野黨於立法院三讀修正通過的財政收支劃分法，藍白立委昨天（12/18）在立院司委會通過譴責賴清德總統與卓揆，並移請監察院彈劾卓榮泰。民進黨團昨也向監院檢舉，要求調查立法院秘書長周萬來等人是否越權、違法提供資料予司法機關，使得涉犯詐領助理費的新竹市長高虹安二審改判、復職。監察院副院長李鴻鈞今天（12/19）下午指出，接受人民陳情是監察院的天職，不管內容、單位或身份，一律都會受理，按照機制，監院就受理依調查辦法，進行應有程序。且監委都是超越黨派，獨立行使職權。不過，截至今天下午還沒收到要求彈劾卓榮泰的陳情案。
監察院副院長李鴻鈞今天率監察委員巡察行政院後，於監察院召開記者會，說明巡察成果，以及行政院對個重大案件的回應。不過，李鴻鈞被問到，上午巡查行政院時，行政院長卓榮泰有說明不附署財劃法修正案的理由，但在野黨昨天在立法院司法與法制委員會通過決議，要把卓榮泰這移送監察院彈劾；而
同一天，民進黨團也檢舉立法院秘書長周萬來，還有法治局長郭明政，問監院這兩案都會受理嗎？
李鴻鈞說，監察院是接受人民陳情的，「這是他的天職，不管只要是有進到監察院的，從我、從院長包括我本人包括所有的委員，當你要進入監察院，你就沒有任何的黨的任何的背景跟色彩，你都必須要全部拿掉，這是基本的原則。」
李鴻鈞也說，第二點，「我們是接受人民的陳情，不管你是什麼樣的單位，也不管你是什麼樣的人，只要來監察院陳情，你就按照監院陳情的機制，我們都會受理，受理了以後當然就會依照我們的監察院的調查辦法、執行辦法，然後開始進行它的該有的程序。所以不管是誰，也不管你的背景是如何，不管你的陳書你的投書的內容是什麼，只要到監察院來，我們就一律都會受理，這就是我們監察院的使命。」
李鴻鈞也強調，「當然啦！我們監察委員其實都是獨立行使職權的，每個人都有他自己的該有的獨立行使的職權在，所以每個人都有必須要他有的超然方向，那是他（監委）辦案的一個原則。」
記者也問到，因為明年度中央總預算到現在都還沒審，如果到明年都還是沒消息，可能要沿用今年度的預算，會是連今年被刪96%的業務費預算都沿用，這是否會將對明年的包括糾舉彈劾在內的業務受到衝擊？
對於預算的問題，李鴻鈞坦言：「講真的，我們這一年真的很難撐下去，撐得非常辛苦，我們監察院上上下下加起來，將近快五、六百個員工。不是只有28個監察委員而已。五、六百個員工裡面各司其職，這就是監察院它基本的功能。當然監察委員除了接受人民陳情、調查之外 我們也有財產申報處包括陽光司法
。即使沒有監委在這裡，財產申報處還是要繼續運作，這些基本的運作，就是你都應該要有的基本的開銷。」
李鴻鈞點出，包括水電、清潔，本來監察院請伊甸基金會來幫忙清潔工作，結果因為沒有錢、沒有預算，「其實我們過得非常的辛苦，但是當然還好在這一次特別追加預算裡面，立法院有給我們，所以這幾個月我們還過得算正常，但如果在明年度預算還是沒有辦法給我們的話，我講真的，監察院還是一樣非常的辛苦。」
李鴻鈞說：「也希望隔壁立法院也要想想看，當你們遇到問題，也要到監察院來陳情的時候，那有陳情要來找我們，可是你又要把我們砍得一乾二淨的話，我想這個好像有點邏輯上不通吧！？我們該做的我們的職責，我們會盡責繼續續做。」
至於彈劾行政院長卓榮泰的案件，會不會有監委主動調查，李鴻鈞強調，監察委員當然他可以自動調查，並重申每個監委他絕對一定要挑脫政黨的色彩，要有他的自主性。「那院長、副院長你不可能會去指揮監察委員辦案。就好像立法院的院長、副院長，你不可能指揮立法委員去立法，一樣道理。那至於會不會有人要申請自動調查，這個就是也不是我可以去在這個地方答覆的問題，所以我只能針對監察院在正常的一個程序上來做說明。」
李鴻鈞也問在場的監院接受陳情案的負責人，是否有收到立法院司法委員會移請彈劾行政院長卓榮泰的文件，確認截至今天會議召開時間5點鐘左右為止，並未收到立法院送達的文件。
另外，對於司法院憲法法庭今天下午判決去年底通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，記者問李鴻鈞有何看法，是否象徵未來立院審查監院預算上「看到曙光」？李鴻鈞先是表示，《憲訴法》因為這是大法官的職權，我們在監察院不能表示任何的意見。
不過，李鴻鈞還是表示，因為當初在預算遭大幅刪減事件上，監院第一次提出的聲請釋憲案，因此對於憲訴法「我們當然是尊重憲法法庭，至於憲法法庭要怎麼走，也不是我們監察院可以去做任何的解釋，我們是有一個釋憲案在談，就是針對預算的部分。」
李鴻鈞也說，「至於你（記者）說看到曙光、還是什麼光？我們也不知道。我們也希望就是能夠大家能夠心平氣和，各司其職，我們也希望能夠有好的方向，我只能這樣講。」
發動彈劾賴清德 國民黨：賴背叛民進黨內前輩、中華民國憲政與人民
大法官出手救國！宣告《憲法訴訟法》修法違憲 癱瘓1年憲法法庭復活
不副署財劃法遭移送彈劾 卓榮泰對監委抱怨：「不得不」的作為
