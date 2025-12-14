藍白立法亂象 王定宇給對抗解方：人民是最後裁判者

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨、民眾黨在立法院挾人數優勢推動多項爭議法案，不僅否決行政院對再修版《財劃法》所提覆議案，近日又聯手停砍年金，據傳府院高層拍板針對將以「不副署、不公布」處理，恐創憲政首例。民進黨立委王定宇給出對抗立院亂象的關鍵解方，直言「台灣人民才是最後的裁判者」。

王定宇今（14）日在臉書上發文表示，依照憲法制度，處理現在的立法亂象，用法律授予的權力，去對抗毀憲亂政的嚴重失衡。立法院通過的案子，行政院長可以依照憲法不副署，該案便無法生效。

王定宇也說，立法院同樣也可以依照憲法授予的權力，過半數表決通過對行政院長的不信任案。這時候，總統同樣也是依照憲法賦予的權力，可以被動採取更換行政院長或是解散國會進行改選。

王定宇強調，如果總統選擇解散國會，人民依照憲法賦予的權力，用選票決定誰才是民意支持的多數，台灣人民才是最後的裁判者，這就是台灣民主憲政運作的方式！

