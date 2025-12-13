藍白立院反年改修法三讀通過 陳其邁：不該走回頭路！

陳其邁表示年金改革不該走回頭路，應在討論過程中尋求社會共識，倉促修法程序上有欠妥當。 圖：高雄市教育局／提供（資料照）

[Newtalk新聞] 藍白推動反年改修法，提案修正《公務人員退休資遣撫卹法》昨天在立法院會三讀通過，確定公務人員所得替代率回溯至2023年。高雄市長陳其邁今(13)日上午回應，年金改革不該走回頭路，應在討論過程中尋求社會共識，倉促修法程序上有欠妥當。

陳其邁出席「2025大寮紅豆花田季」開幕儀式時，接受媒體聯訪表示，年金改革不應該走回頭路，在討論年金改革過程裡面，能夠有社會共識比較重要，像過去蔡總統在推動年金改革時，也辦了非常多的公聽會、說明會，還有年金改革相關的會議，來凝聚社會的共識。

陳其邁說，因為年金的制度會牽涉到職業別的公平性，更重要的也牽涉到世代正義跟財政永續，所以如果年金改革都沒有充分討論，社會也沒有共識，這麼快速來做修法，他覺得程序上有欠妥當，應該要有更多的社會討論，這樣是比較好。

