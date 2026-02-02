藍白立院當家！韓國瑜遭控議事不中立 賴清德：希望他發揮功能

立法院長韓國瑜遭質疑議事不中立，總統賴清德希望韓能夠發揮功能。（資料照片／鄒保祥攝）

立法院新會期今早（2日）辦理報到手續，昨有媒體報導，立法院長韓國瑜上任迄今2年，在議事處理態度與中立角色備受質疑。總統賴清德上午受訪時被問及此事回應，他身為總統對立法院長沒有批評，只有請託，仍希望韓能夠發揮功能，讓中央政府總預算、國防特別條例儘速通過，這是國會議長應該有的權責。

立法院本屆國會運作過半，但立法院長韓國瑜上任迄今在議事處理態度與中立角色上卻備受質疑，民進黨立委與公督盟也相繼批評。對此，國民黨團反控，韓國瑜自上任以來，始終依據《立法院職權行使法》與議事規則，秉持公平、公開、理性的原則主持議事；相關說法不僅斷章取義、惡意拼湊，更是典型的政治抹黑與輿論操作，嚴重誤導社會視聽。

總統賴清德今早趕在春節前赴台北北門郵局，慰勉台北郵局快捷郵件投遞同仁，並接受媒體聯訪。媒體詢問，怎麼看立法院長韓國瑜的角色和職責，是否有好好被運用跟發揮？

賴清德表示，身為總統他對立法院長沒有批評，只有請託，請託韓也能夠注重未來國家的長遠發展，不管是國家安全或者是經濟發展、人民的福祉，希望韓能夠發揮功能，讓中央政府總預算能儘速完成審議，讓國防特別預算也能夠儘速通過，這個是立法委員的職責，應該也是國會議長應該有的權責。



