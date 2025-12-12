藍白立院黨團攜手三讀通過「反年改」法案 民進黨轟：葬送台灣下一代未來

立法院院長韓國瑜。（圖／翻攝自國會頻道YouTube直播）





今（12）日的立法院院會，中國國民黨立法院黨團與台灣民眾黨立院黨團攜手，以人數優勢三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文修正案，決定提早自113年停止降低退休所得替代率（即停砍公教人員年金，外界多稱此系列修法為「反年改」法案）。對此，民主進步黨砲轟，這會使年金提早破產全民買單，葬送台灣下一代未來。

民進黨發言人李坤城表示，遺憾國民黨再一次不顧民意強烈反對，強行通過製造世代衝突，傷害台灣的惡法。國民黨傷害現職公教、擴大世代不公，只顧自身利益而傷害台灣長遠發展，讓年金提早破產將導致全民買單，使世代正義蕩然無存，一夕化為灰燼。

李坤城表示，甚至國民黨竟再度搬出黑箱「再修正動議」，民眾黨也配合放水，致使年金改革不僅是停滯，而是「回溯」至2023年所得替代率。如今就像當年馬英九前總統所說，年改將如「火車加速駛向懸崖」，惡法惡修，使台灣的公平永續倒退一大步，葬送台灣下一代的未來，台灣人將記住藍白掏空台灣的這一天。

