藍白立院黨團攜手通過卓揆譴責案 政院：若因守護憲法遭立院譴責，感到遺憾

立法院副院長江啟臣。（圖／翻攝自國會頻道YouTube直播）





今（2）日的立法院院會上，中國國民黨與台灣民眾黨立院黨團攜手，除了以人數優勢通過「要求國家安全會議秘書長吳釗燮請辭」決議外，亦通過行政院長卓榮泰譴責案。行政院發言人李慧芝對此回應，立法院一再越俎代庖，通過無視權力分立、侵害行政權的法案，因此作為憲政機關，行政院必須採取守護憲法的作為，這也是行政院的憲法義務，若因守護憲法而遭立法院譴責，行政院感到遺憾。

李慧芝說，表示當美國、英國、歐盟及澳洲、菲律賓等國際民主社會，都高度關注中國針對性對台軍演並譴責中國的當下，行政院十分訝異在野黨不僅沒有為國家發聲，甚至還製造國內朝野矛盾，更再次阻擋能夠強化國家戰備及防衛能力的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案。

李慧芝強調，行政院一向重視國會尊嚴，更加重視憲政體制，立法院卻一再越俎代庖，通過無視權力分立、侵害行政權的法案。行政院作為憲政機關，必須採取守護憲法的作為，這也是行政院的憲法義務，若因守護憲法而遭立法院譴責，行政院感到遺憾。

李慧芝最後呼籲立法院，立院應謹守憲政本分，正視自身的憲法職責，儘速審查今年度的中央政府總預算以及院版財劃法，不要因為政治算計耽誤國民利益以及國家發展。

