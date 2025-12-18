藍白立院黨團明舉辦聯合記者會 宣布提案彈劾賴清德

國民黨、民眾黨立院黨團今晚也發出採訪通知，明早9時30分將於立院議場前舉辦記者會，將宣布彈劾賴清德。（圖/總統府提供）

行政院長卓榮泰不副署《財劃法》修正案後，民眾黨立委黃國昌今（18日）於司法法制委員會提出臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，他並表明，民眾黨團將於院會提出對總統賴清德的彈劾案。國民黨、民眾黨立院黨團今晚也發出採訪通知，明早9時30分將於立院議場前舉辦記者會，將宣布彈劾賴清德。

國民黨、民眾黨立院黨團今晚發出採訪通知，預告明早9時30分將舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」在野黨團聯合記者會，雙方黨籍立委將會全體出席。

廣告 廣告

針對黃國昌今宣布將提案彈劾賴清德，國民黨發言人、立委牛煦庭說，提出彈劾案就是一種把話講清楚的方式，在過程中能再清楚地重新論述，確實是藍白共同努力的方向。國民黨立委吳宗憲也說，任何合法手段都不排除使用，有必要就會做。

民眾黨今在臉書表示，賴清德完全違背總統應是全民的最大公僕，除了發明古今中外從未聽聞，一連串違背民主常識且貽笑大方的政治名詞，現在更變本加厲，帶頭違法指揮行政體系、帶頭毀憲亂政。

民眾黨說，民眾黨立院黨團將正式在院會對總統賴清德提出彈劾案，屆時依《立法院職權行使法》，請賴清德列席說明；而這正是賴清德過去當立委時親手通過的法條，自己立法卻自己違法，沒有最荒謬，只有更荒謬。



回到原文

更多鏡報報導

在野醞釀彈劾賴清德？國民黨：有必要就會做

批賴清德窮台、亂台、毀台 鄭麗文：在野無法獨裁「有如男生不會生小孩」

支持行政院依憲法「不副署」 賴清德：各憲政機關應合憲推動國政