即時中心／顏一軒報導

針對行政院長卓榮泰不副署《財劃法》一事，立法院司法及法制委員會今（18）日邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長張惇涵等人進行專報，但潘孟安依憲法規定不出席，藍白立委相當不滿，並於會中通過2項臨時提案，譴責潘孟安拒絕列席，並把卓榮泰移送監察院彈劾。對此，民進黨立委吳思瑤怒批，白委黃國昌突襲提案要彈劾卓院長，黃委員主張要廢監察院，現在為了報復行政院，惱羞成怒，就求救監察院了？





針對立院司委會今日潘孟安列席進行專題報告一事，總統府發言人郭雅慧昨（17）日指出，總統府稍早已函復委員會說明，依照憲法增修條文第3條第2項第1款規定，對立法院負責的憲政機關是行政院，總統府秘書長僅於審議年度預算案與總統府主管法案審查時列席備詢，以符憲法規定及憲政慣例。

廣告 廣告

政治工作者周軒（周立軒）稍早也在社群平台「脆」（Threads）發文嘲諷，之前說要廢除監察院的黃國昌，剛剛在司委會居然提案，要把卓榮泰移送監院彈劾，請問六成民意原來是在監察院喔？

對此，吳思瑤感嘆，原來藍白密會的結果，是在司委會由黃國昌突襲提案，將卓院長移送監察院彈劾；她質疑，「不是說監察院無用，要廢監察院，現在為了報復行政院，惱羞成怒，就求救🆘於監察院了？！」

吳思瑤大酸，「監察院一下死一下活，一下無用一下有用；現在更成了讓藍白洩憤報復的浮木，只能說，藍白沒招了」。





原文出處：快新聞／藍白竟提案彈劾卓揆 吳思瑤怒酸黃國昌：為報復政院就求救監院

更多民視新聞報導

藍白財劃法恐破公債法上限！沈富雄嘆「他們沒在管」曝真相

藍白通過彈劾卓榮泰提案 網酸爆：黃國昌不是要廢監院？

鼓吹戰爭言論者注意！政院拍板修國安法等4法 違反將重罰100萬

