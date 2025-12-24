藍白第四度封殺1.25兆元國防特別預算條例 侯友宜：審查預算要嚴格把關

政治中心／綜合報導

日前藍委赴中國廈門參加台商活動，遭質疑是「接旨」反對軍購特別預算案，翁曉玲返台後再預告要擋下軍購特別預算案，昨立法院程序委員會，被藍白聯手以10比9表決，第四度暫緩列案。對此，新北市長侯友宜今（24）日表示立法院審查預算要嚴格做把關，尤其國防預算的編列這麼高的金額，國防強化是非常重要的，但如何把關、讓錢能夠用到位，也是人民希望能夠了解的。

侯友宜上午出席市政會議，會後受訪被問到「賴政府因為不副署、不執行立法院三讀通過的修正版財劃法，藍白聯手提案彈劾賴清德總統，昨又提出行政院長卓榮泰的彈劾案」，侯友宜回應說，立法院有它的職責，不管是在審查預算或在立法，行政院基本上要多多跟立法院一起來溝通，希望國政能夠推動順利以外，也能夠感受人民對每一個民生議題的期待，這個部分行政跟立法好好地面對面去溝通解決這個問題。

廣告 廣告

媒體詢問「藍白立委昨第四度封殺1.25兆元的國防特別預算條例，民進黨立委就質疑翁曉玲等藍委去一趟中國回來就按照中共的話來做」，對此，侯友宜回應說，立法院審查預算要嚴格做把關，尤其國防預算的編列這麼高的金額，國防強化是非常重要的，但是如何把關、讓錢能夠用到位，也是人民希望能夠了解的。

侯友宜認為，執政團隊有責任把國防預算到底如何編列、要用到哪裡跟立法院做詳細溝通，也讓人民能夠知道，「我相信良性的溝通，讓我們自我防衛能力能夠提升，這是人民所共同樂見的。」

更多三立新聞網報導

國三生割頸案輕判 侯友宜喊：對加害者更應從重量刑，讓正義能夠回歸

新北危險建築物580專案計畫招商成功首案「土城清水案」簽約

北捷隨機攻擊人心惶惶！新北跨年煙火維安受關注 侯友宜：提高見警率

藍委提告5大法官濫權瀆職 侯友宜：憲法法庭要按憲法規定不受政治干預

