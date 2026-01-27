藍白第10度封殺1.25兆國防特別條例 羅智強：盼賴清德兌現國情報告承諾

記者詹宜庭／台北報導

針對1.25兆國防特別預算條例是否併案交付審查，羅智強受訪回應。（圖／記者楊士誼攝影）

立法院今（27日）最後一次召開程序委員會，在藍白立委人數優勢下，第10次封殺中央政府總預算、1.25兆國防特別預算條例，院會議程待週五決定，創下預算會期未審總預算首例。針對1.25兆國防特別預算條例是否併案交付審查？國民黨團書記長羅智強會後受訪表示，國民黨目前立場還是希望總統賴清德兌現選舉承諾來立法院報告並接受質詢，也希望民進黨政府能把立法院通過的相關預算編列，包括軍人加薪、退休警消退休保障等。

廣告 廣告

立法院程序委員會中，在場委員18人，贊成者8人、反對者10人，在藍白人數優勢下，民進黨團提出議程草案未通過，中央政府總預算、1.25兆國防特別預算條例第10度卡關，後表決通過國民黨團提案，週五具體議程待院會決定。

針對1.25兆國防特別預算條例是否併案交付審查？羅智強會後受訪表示，國民黨目前立場還是希望總統賴清德兌現選舉承諾來立法院報告並接受質詢，也希望民進黨政府能把立法院通過的相關預算編列，包括軍人加薪、退休警消退休保障等。

媒體追問「這週院會法案清倉，預計哪些法案要三讀？」羅智強說，所有週五院會將處理的法案及時程，都會提報到黨團大會共同討論，目前還沒定案，等到黨團大會後才有明確結果。

更多三立新聞網報導

擋對美軍購有功？傳中共點頭下週一辦北京論壇 國民黨團：胡說八道

快訊／蛤？國民黨邀卓榮泰「三長對三長」電視辯論 立院無異議逕付二讀

延會到1月底、選擇性審查預算 律師轟藍白不務正業

藍白協商動部分預算！國防部喊全部都審 張啓楷卻嗆：你們真的關心？

