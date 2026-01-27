藍白第10度擋1.25兆國防特別條例 民眾黨版本預計最快週五付委審查

立法院程序委員會。陳祖傑攝。



立法院程序委員會今（1/27）天召開會議，民進黨要求報告事項增列行政院提出1.25兆元預算的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，但再度被藍白聯手阻擋。民眾黨團昨天雖然提出黨團版本國防特別條例草案，但藍白今天在程序委員會以人數優勢通過將本次議程草案提報院會處理，因此白營版本預計最快在星期五院會上交付委員會審查。

行政院提出1.25兆元預算的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，不過在立法院程序委員會被藍白多次阻擋無法付委審查，民眾黨團昨天提出黨團版本國防特別條例草案，將行政院版本的八年1.25兆經費大砍剩4000億元，而且採取一年1期方式編列，每年都需經立法院同意，才能分期辦理預算籌編及審議。

立法院程序委員會今天召開會議，民進黨要求報告事項增列行政院版本國防特別條例草案，但再度被藍白聯手阻擋，據黨團統計，這已經是藍白第10度在程序委員會阻擋行政院版本列入院會報告事項。

另一方面，民眾黨團昨天雖然提出黨團版本國防特別條例草案，但藍白今天在程序委員會以人數優勢通過將本次議程草案提報院會處理，因此白營版本預計最快在星期五院會上交付委員會審查。

