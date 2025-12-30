藍白第5度擋軍購特別條例 綠委批：和平不是求北京就會掉下來

藍白立委今天聯手在立法院程序委員會第五度封殺1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」。(記者劉信德攝)

〔記者謝君臨／台北報導〕中共昨突襲宣布環台軍演，今更朝台灣北部海域實彈射擊，但在野黨選擇無視，藍白立委更聯手在立法院程序委員會第5度封殺1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」。民進黨團書記長陳培瑜強調，和平不是去北京「求一句話」就會掉下來，「我們追求和平，但和平不是用退讓換來的。要溝通可以，但底線不能退；要交流可以，但不能替威權背書，出賣台灣。」

陳培瑜表示，中國共產黨和習近平政權最擅長的，就是讓大家先相信「退讓才叫理性」，透過輿論戰、心理戰、法律戰，把合理抵抗說成「不負責任」，把侵略包裝成「現實」，讓台灣人慢慢懷疑自己的正當性。最後變成：侵略者不用解釋，反而是想要保衛家園的我們要一直道歉、一直質疑「我為什麼要保護自己。」

陳培瑜指出，中國昨突然宣布要在台灣周邊啟動大規模軍演、甚至有「封鎖」意圖，這才是台海緊張的真正來源。結果國民黨、民眾黨卻在此時，選擇把台灣人的「和平焦慮」，拿去當自己的政治舞台。

陳培瑜說，台北市長蔣萬安去上海參加雙城論壇，聲稱「越困難越要溝通」、談「和平與繁榮」，也強調行程是依規定申請、經陸委會核准。她提醒，交流不是罪，但交流不能變成統戰的布景。當共機共艦擾台軍演時，任何一句「兩岸距離不會遠」都要非常小心，因為台灣人要的不是距離近，而是安全和尊嚴。

陳培瑜批評，更誇張的是國民黨主席鄭麗文公開表示，規劃明年上半年「先訪北京再訪美」，且說「見習近平有重大戰略意義」。她強調，和平不是去北京「求一句話」就會掉下來。中國的軍演、威脅、認知作戰不會因此停止，只會讓對方更確定，用壓力就能逼出更多「上門求和」的畫面。

不過，陳培瑜也說，台灣不是孤單的，全世界的民主友人越來越多。七大工業國組織(G7)外長會議的聯合聲明，就再次強調台海和平穩定的重要、反對片面改變現狀，也支持台灣有意義的國際參與；我國外交部也對此表達感謝。

陳培瑜強調，國際社會支持台灣，不是因為同情，是因為大家都懂：今天如果默許侵略者用拳頭改規則，明天全世界都會更不安全。「我們追求和平，但和平不是用退讓換來的；和平，是我們守住原則、站穩自己、讓世界願意和我們站在一起。要溝通可以，但底線不能退；要交流可以，但不能替威權背書，出賣台灣。」

