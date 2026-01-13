藍白第7度封殺國防特別條例 總預算案亦未排審、彈劾總統議程確定

立法院程序委員會今（13）日為了排審總預算與國防特別預算提案，朝野立委再度交鋒，但最終仍遭藍白以人數優勢擋下；同時，程序委員會也確定彈劾總統賴清德的相關議程，將於下週三、四召開全院委員會，並邀請賴清德以被彈劾人身分赴立院說明及詢答。

本次也是藍白第7度以人數優勢封殺與國防特別預算，藍白方面提案本次院會議程將留到週五再決定。藍白先前也表態，傾向先將新興計畫與急迫性民生預算拉出來付委審查，待內部討論後，週五院會將決定哪些預算可先行付委。

民進黨立委沈伯洋表示，政府總預算案早在去年8月就已送進立法院等待審查，至今仍未排審。他批藍白將國防特別預算的特別條例擋在程序委員會「連審都不給審」，並指藍白是以總統沒有為軍人加薪為由。沈伯洋也批評，國民黨執政的時候，8年僅幫國軍加一次薪水。

國民黨立委羅智強則表示，執政黨將預算審查問題歸咎在野黨是「乾坤大挪移」。他指出，包含老舊校舍改建、長照照顧及新增計畫等需求，都應依預算法相關規定提出，並主張即使預算尚未審查完，仍可提案請立法院同意動支。

此外，程序委員會今天也正式確定彈劾總統賴清德的相關議程，將於下週三、四進行全院委員會，並邀請賴清德以被彈劾人身分到立法院進行說明及詢答。

台北／蔡昀彤 責任編輯／周瑾逸

