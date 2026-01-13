藍白第7度封殺1.25兆國防特別條例！民進黨轟：最開心不就中國共產黨？

記者詹宜庭／台北報導

13日立法院程序委員會,確定1月21、22日召開全院委員會審查會，邀請總統賴清德就彈劾案說明。（圖／翻攝畫面）

藍白今（13日）在立法院程序委員會第7度擋下總預算、行政院所提的新台幣1.25兆元國防特別條例、院版財政收支劃分法草案等。民進黨在臉書發文痛批，阻擋台灣強化國防，最開心的不就是中國共產黨嗎？這場荒誕不經的鬧局，全世界都在看。他們要譴責國民黨團總召傅崐萁及所有藍營立委，請以民生為念，不要再進行無謂的政治鬥爭。同時，也呼籲民眾黨團總召黃國昌，從美國回來後，請把握時間支持總預算及國防特別預算交付審查。

民進黨表示，毫不讓人意外地，今日中午立法院程序委員會，國民黨和民眾黨再次聯手封殺今年度中央政府總預算，以及8年1.25兆元國防特別預算條例草案，「不審查」的紀錄再延長一週。在程序委員會上，國民黨團書記長羅智強預告將針對「部分新增計畫」提出審議，理由是政府蓄意擺爛。事實上，行政院送審的是「全部預算」， 立法院的職責則是「全案審查」，有問題就該在審查時好好提出，真正擺爛的是不願意審查的藍白立委。

民進黨指出，不論是民進黨立法院黨團提案譴責中共軍演，還是行政部門推動國防特別預算，藍白兩黨總是一擋再擋，連排入議程、實質討論都不敢。阻擋台灣強化國防，最開心的不就是中國共產黨嗎？這場荒誕不經的鬧局，全世界都在看。最近歐洲議會議員Michael Gahler訪台時就表示，台灣提高國防預算有其必要，不應淪為政黨操作工具，朝野應團結一致，否則「中國一定會很高興」。

民進黨強調，他們要譴責國民黨團總召傅崐萁及所有藍營立委，請以民生為念，不要再進行無謂的政治鬥爭。同時，也呼籲民眾黨團總召黃國昌，從美國回來後，請把握時間支持總預算及國防特別預算交付審查，在國家生存的關鍵議題上，做出最正確的選擇。​​​​​

