藍白第8度封殺國防預算 林楚茵怒轟：沒看考卷就打零分

即時中心／温芸萱報導

藍白立委日前在立法院第8度聯手，封殺今年度中央總預算及8年1.25兆元國防特別預算條例草案，引發朝野爭議。對此，民進黨立委林楚茵昨（14）日在臉書痛批，藍白不讓預算進委員會審查，形同「還沒看考卷就先打零分」，而黃國昌竟還「獨創出國審預算」。她指出，國防部已表明將機密說明預算內容，呼籲藍白若真關心國防與軍人待遇，應讓預算進入實質審查，而非一再封殺。

藍白立委日前在立法院第8度聯手，封殺今年度中央政府總預算以及為期8年的1.25兆元國防特別預算條例草案，引發朝野高度爭議。適逢黃國昌結束訪美行程返台，他在記者會稱此行後對國防特別預算的反對立場「更加堅定」，再度掀起政治論戰。

對此，林楚茵昨日在臉書發文強烈抨擊，直指黃國昌與藍白陣營「還沒看考卷就先打零分」，所謂的監督只剩對外放話。林楚茵指出，藍白第8度封殺國防特別預算，讓攸關國家安全的重要預算，連進入委員會審查的機會都沒有。

林楚茵批黃國昌，國防預算在國內不審，黃國昌竟「獨創出國審預算」。（圖／民視新聞資料照）

林楚茵質疑，國防預算並非不能刪減，但至少應進入委員會充分討論、逐項檢視，而不是在直接拒絕審查。林楚茵更批黃國昌，國防預算在國內不審，黃國昌竟還「獨創出國審預算」，返台後高調宣示反對決心。她批評，不看內容、不進委員會，只用口號式反對，根本不是監督，而是政治作秀。

最後，林楚茵直言，藍白一再惡意封殺，真正原因恐怕是害怕在實質審查時，大幅刪減國防經費的立場被全民看見。她強調，國防部已表明下週將進行機密說明，完整向立委說明預算內容，若藍白真的關心國防與軍人待遇，最基本的做法就是讓預算進入審查程序，而非持續杯葛，讓國防議題淪為政治操作的工具。





