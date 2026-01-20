藍白第8度封殺1.25兆國防特別預算 民眾黨團未自提版本

藍白今天（20日）於立法院程序委員會上再挾人數優勢，第8度封殺國防特別預算。（圖／李智為攝）

總統賴清德先前拋出1.25兆國防特別預算，在藍白多次阻擋下，遲遲無法交付委員會審查。而藍白今天（20日）再挾人數優勢，第8度封殺國防特別預算。值得注意的是，民眾黨團總召黃國昌上週結束訪美行程後宣布，將自提國防特別條例版本，但在今天程序委員會中並未出現相關內容，而黃將於2月1日卸任，下週會是他最後一次的提案機會。

藍白黨團今天中午在立院程序委員會上再挾人數優勢，最終以10比9票數，否決將國防特別條例排入23日院會議程，包括115年總預算與院版《財劃法》也一併遭封殺。

對此，民進黨立委們在台下不滿舉著「預算不能拖，全民都在等」、「民主防禦能力，充足實力、爭取和平」、「台灣要安全，不要吳三桂！」口號的手舉牌。

綠委郭昱晴指出，總預算去年8月已經被擋144天，藍白如今卻因為怕得罪通勤族、生育補助族群，編列38項新興計畫，根本不是為民著想。

郭昱晴批評，藍白遲不審查國防特別條例，就是擔心到時候審查軍購時刪除預算被民眾看到，乾脆不審。在野黨不應該唱衰台灣，她原本還以為朝野在同一條船上，結果藍白不幫忙划船就算了，還拿著槳打，「這麼見不得台灣好嗎？」

國民黨立委們則拿出「賴清德踩國軍，軍人欠薪第20天」、「賴清德民生擺爛、民進黨卡TPASS」手板反擊。

國民黨團書記長羅智強也痛批，投票反對TPASS、治水、生育補助的才是民進黨，國民黨依照《預算法》第54條同意動支急迫性新興計畫，本來應該是行政院要做，但民進黨花了一大堆時間與精力在造謠，「既然民進黨擺爛，在野黨就該負責」。



