藍白第8度擋總預算案 卓榮泰要求赴立法院「直接辯論」

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

立法院日前召開程序委員會，藍白再次聯手阻擋115年度總預算案付委。對此，行政院長卓榮泰今（21）日表示，他要求與立法院進行直接的辯論，由人民做公決，而不是由立法院來挑三揀四，阻礙國家的進步。

針對規模3兆350億的總預算案，行政院長卓榮泰說，他要求與立法院進行直接的辯論。（資料照）

卓榮泰稍早出席「第25屆公共工程金質獎」頒獎典禮。他會前受訪表示，中央政府的年度總預算，是代表總統對國家未來這一年的願景，也是行政院整體性的施政計畫，不容許被延宕，也不容許被分割。

廣告 廣告

針對規模3兆350億的總預算案，卓榮泰說，他要求與立法院進行直接的辯論，哪一項是國人不需要的？他們也會就2992億的新增計畫，以及延續性計畫加強說明，直接要求跟國會進行對話、要求辯論，讓人民來做公決，而不是由立法院來挑三揀四，阻礙國家的進步。

此外，行政院20日晚間也提出，今天是立法院不審今年度總預算的第145天，也是立法院本會期結束前的倒數第9個工作天；緊接而來的是即將編列的明年度中央政府總預算，依據預算法的規定，再過7個月就要提出明年度中央政府總預算，呼籲立法院回歸憲政常軌，按照憲政權責做好本分內該做的事，儘速審查攸關國人福祉的中央政府總預算，不要再不理性地刻意延宕拖延。

更多FTNN新聞網報導

總預算、國防特別預算再次被擋 行政院轟藍白延會「虛耗國人時間」

傳卓榮泰為總預算卡關「下鄉宣講」 行政院澄清了！

總預算案卡關！2992億元不得動支 卓如泰曝6縣市因財劃法惡修「面臨舉債」

