藍白籲政府先說明關稅衝擊 綠喊話勿拖延或拒審

台美關稅談判，台灣取得對等關稅稅率15％且不疊加，以及232條款最優惠待遇，立法院副院長江啟臣先是透露「月中」雙方就可以簽定，讓國會儘速批准。

行政院則表示，其實副院長鄭麗君1月20日在「關稅談判說明記者會」上就已透露，將會在未來數週完成簽署。

台北市長蔣萬安說道，「大家都期待中央能夠有個清楚、完整的說明，除了降低對產業的衝擊，也要確保勞工朋友以及中小企業的權益。」

而依照《條約締結法》，協定簽署後，應在30天內送至立法院，不過剛好遇到春節與228連假，外界預估最快恐怕要到在3月初，於院會一讀交付委員會。

民進黨立委何欣純表示，「如果到時候在立法院，在野黨團拖延、拒審，那其實江副院長所辦的這些參訪或者是座談，就沒有意義了，只是一場政治表演。」

面對綠營喊話，民眾黨團認為，政府應先清楚說明台美關稅協定所帶來的影響；國民黨團也表示，行政院應依照先例，來立法院進行整體經濟衝擊評估報告，這才是負責任的政府。

不過美國總統川普（Donald Trump）日前才因韓國國會遲遲未通過與美方的貿易協定，揚言調高關稅至25%。學者分析，川普此舉恐怕是憂心韓國國會的延宕，會對台灣、或者其他盟友國家造成影響。

點名南韓國會遲未通過貿易協議 川普宣布對韓關稅增至25％

東吳大學商學院助理教授林柏翰認為，「川普政府面臨到所謂的期中選舉，以及最高法院即將對於關稅做一些裁定的合法性，當然川普政府也是希望，各國能夠儘速加快履行談判的條件。那當然是不是裡面包含著軍購的問題，甚至說所謂的其他的條件，當然這個是一個值得注意的地方。」

行政院長卓榮泰6日也透露，攸關各行各業的關稅貿易協定，目前正努力促成台美雙方最後談判，強調台灣已做足充分準備，也希望國會能夠支持。

