藍白粉發文諷台灣民主！中國人「神回一句」秒噤聲 萬人讚：直接絕殺

近日內政部以打詐為由，正式宣布封鎖中國知名社群媒體App「小紅書」1年，掀起社會兩派討論，藍營更猶如撿到槍，狂轟執政黨獨裁。就有藍白粉在社群平台發文嘲諷台灣民主是笑話，釣出中國網友神回一句只能噤聲，被其他台灣網友酸爆。

「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格，且迄今已涉入1,706件詐騙案件，造成財損達2億4,768萬餘元。內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》規定，對「小紅書」APP發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定期間1年。消息一出引發討論，就有藍白粉在社群平台Threads發文「來講一個世界笑話，台灣很民主」，一篇貼文吸引9.6萬次瀏覽與討論，許多人力挺政府對原PO開嗆。

就連中國網友也對原PO這段發言傻眼，在貼文留言回覆：「強烈建議和我們換國籍，你當中國人，我當台灣人，好不好？」一段話吸引1.2萬個讚，加上原PO噤聲遲遲不回應，讓其他台灣網友笑翻表示：「他不敢回你」、「大哥不要一開始就出大絕。這樣不好玩」、「喜歡台灣的都過來，愛統一的都過去，何樂而不為」、「我是來看真中國人痛打假中國人的」、「抱歉了對岸的朋友，我們就是太民主了才會這麼多蠢人」、「欸不是！哥們你一上來就直接絕殺他？那我們還怎麼留言玩下去」、「來講一個Threads的笑話，版主不敢回你」、「我真的很少按中國人讚，但這個我不按不行」。還有人標註原PO「請問可以回答一下這樓嗎？」

