即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

立法院程序委員會（程委會）昨（9）日再度在藍白立委聯手下，再次封殺行政院所提之1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，排入週五（12日）大院院會議程。對此，總統賴清德今（10）日表示，這已經是程委會第二次封殺，他特別希望特別條例進入委員會審查，讓社會也能夠了解立委審查，並能清楚了解、共同支持，應要刪減、調整的地方，也根據民意，讓大家來進行審查的工作。





今早9時5分，賴清德與立法院長韓國瑜同場出席「第20屆亞洲民主人權獎頒獎典禮」，並於會前短暫接受媒體聯訪。

記者提問，中國近來在區域周邊升高威脅，但在野黨9日再度杯葛軍事採購的特別條例，之前又傳出這可能是在野黨爭取「鄭習會」的條件，總統怎麼看，後續怎麼跟在野黨溝通？

對此，賴清德回應，我國是民主國家，對內競爭難免，但對於外來的威脅我們應該要團結一致對外，大家應該都有感受得到，中國不僅僅是對台灣的威脅，也施加壓力脅迫周邊的國家，而周邊的國家也紛紛強化國防力量並且進行區域的共同合作。

他強調，在這種狀況之下，一來要保護台灣安全，二來也有責任維護區域穩定，因此必須要提高我國的國防力量，增加國防預算，「我們希望在野黨、立法院，都應該理性務實面對這一筆國防特別預算，不應該在程序委員會就把它封殺掉」。

賴清德不諱言，立法院程序委員會週二（9日）已第二次封殺，希望進入委員會審查，讓社會也能了解立委的審查情況，並能清楚了解、共同支持，或者應該要刪減、調整的地方，也根據民意，大家來進行審查的工作，但台灣絕對不能迴避我國在區域和平穩定的重要責任。

賴清德重申，「如果我們沒有善盡我們的責任的話，在面對中國的威脅的時候，我們會面臨更大的困難，希望在野黨能夠清楚的知道」。







原文出處：快新聞／藍白粗暴二度封殺1.25兆國防預算 賴總統喊話在野「勿杯葛」

