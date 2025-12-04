藍白粗暴停年改 民調：超過七成拒絕替公教年金破產買單

民主進步黨發言人吳崢。（圖／翻攝自民主進步黨YouTube直播）





國民黨強推反年改法案，造成國家財政沉重負擔，退撫基金面臨破產危機。民進黨4日由政策會執行長吳思瑤、發言人吳崢召開「公教年金改革議題民調」記者會，整體民調趨勢呈現，立法院若通過停止年改，有過半數民眾不能接受，主流民意皆支持年金改革持續推動，反對讓全民納稅人承擔特定族群利益，不接受讓基金破產後由全體人民買單。

吳崢表示，國民黨力推反年改法案，對此，民進黨公布最新年金改革民調，顯示多項指標均反映社會主流民意支持改革不中斷。依民調結果，49%民眾支持繼續推動年金改革，僅 27%贊成停止改革；一旦停止改革導致退撫基金破產由全民買單，高達 76.2% 的民眾認為不合理，僅 11.9% 認為合理，顯示社會多數反對全民買單。

吳崢指出，民調中針對政府補助制度，目前公保與勞保補助差距達 20 倍，有67.9% 民眾認為不合理；進一步依政黨屬性分析，民進黨支持者有 68.5% 支持繼續年改；即使國民黨支持者中，也有 31.2% 支持改革，值得注意的是，民眾黨支持者中更有 52.7% 支持持續年改，僅 26.6% 反對；依年齡屬性部分，30 至 39 歲，有 54.3% 支持持續改革，40 至 49 歲則有 57.7% 支持年改，均明確呈現年輕世代對公平與永續制度的期待。

吳思瑤指出，2017 年政府透過年改委員會耗時一年凝聚社會共識，2025 年藍白卻僅用一天委員會討論便強推終止年改版本，粗暴草率，讓民主程序倒退。藍白委員更以「提前四年破產又不是四十年」「吃五顆蛋變三顆」等失當言論迴避年金永續問題，完全不尊重此一重大民生議題。

民調顯示，各政黨支持者，分別有七至八成民眾不接受「破產全民買單」，顯示各政黨支持者皆認為制度不公；公教平均月退 5 至 7 萬遠高於勞保、老農、國保年金，引發剝奪感。國家撥補公保人均更為勞保 20 倍，是嚴重不公平。吳思瑤強調，年金改革是世代正義、財政永續，國會責任是縮小缺口而非加速破產。吳思瑤呼籲，全民向選區立委表達訴求，才可能阻止藍白強行闖關；民進黨團也將全力應戰。

