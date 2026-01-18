藍白紛紛為「馬德」喊冤 蘇巧慧：國安立場應超越黨派差異

中天主播涉及國安法遭法院裁定羈押禁見，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧認為，國安立場應超越政黨差異。 圖：周煊惠／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 中天新聞台主播「馬德」林宸佑涉嫌透過軍人提供軍事情報給中國、涉犯國安法遭法院裁定收押禁見，驚動政壇。對此，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（18）日受訪表示，台灣是一個民主國家，但同時也是一個法治國家，面對中國的威脅，社會應該立場一致。

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今日於鶯歌服務處發放中華職棒聯盟會長、立委蔡其昌印製「臺灣尚勇」春聯，以及「賴清德、蕭美琴、蘇巧慧」聯名春聯，和她個人馬年春聯。會前接受媒體聯訪。

對於部分國民黨、民眾黨政治人物出面替該名主播護航，蘇巧慧指出，政治態度可以不同，但在國家安全的問題上，絕對應該團結一致，守護台灣。她強調，這起案件已經進入司法偵辦程序，期待司法能夠秉持「勿枉勿縱」原則，讓真相水落石出，也確保台灣的安全持續受到維護。

此外，針對媒體詢問民進黨2026年地方選舉布局逐漸成形，黨秘書長徐國勇日前指出，台北市與桃園市人選可能在農曆年前完成相關規劃，蘇巧慧也做出回應。

蘇巧慧表示，台北市是全國首都，黨內有非常多優秀人選，無論能力或經驗，都值得出來挑戰這個重要位置，也適合承擔台北市長的重任。她期待黨中央能夠遵循既有機制，盡快推出最適合的人選，團結迎戰 2026 年選舉，一起打贏這場選戰。

