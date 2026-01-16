立法院院長韓國瑜。（圖／翻攝自國會頻道YouTube直播）





在中國國民黨、台灣民眾黨攜手下，本該在去年底該審畢的115年度中央政府總預算，至今仍躺在立法院裡。目前已影響到多個縣市的TPASS通勤定期票計畫補助、運動部的年度預算、治水、國防與外交預算…等多項計畫。今（16）日在國民黨立院黨團與民眾黨立院黨團主導下，以人數優勢，將今年度中央政府總預算案中部分新興計畫抽出38案逕付二讀並待黨團協商，金額為新台幣718億元，僅佔總預算整體的2.4％。行政院發言人李慧芝對此表示，總預算每一項計畫都環環相扣，但在野黨卻挑挑揀揀，漠視其他國人福利以及國家發展。

廣告 廣告

李慧芝說，今年度中央政府總預算案，每一項計畫都是重要項目，每一筆預算都環環相扣，其中因為總預算遲遲不審，導致受影響的新興計畫及延續性計畫新增項目高達2992億，而在野黨卻挑挑揀揀，只同意動支718億元的新興計畫案，僅占整本總預算2.4％，漠視其他國人福利以及國家發展。

指出，被在野黨剔除的新興計畫，舉例來說，包含校園無人機人才培育，為國軍提升戰備醫療能量設備的軍事投資計畫，極端氣候的氣象風險數位治理、氣象觀測、海象監測，提升本土疫苗自製量能的國家疫苗產業韌性深耕計畫，甚至連推進先進科技的量子電腦、矽光子計畫都被擱置，這些有助於國人照顧、國家發展、提升國際競爭力的計畫，難道在野黨認為不重要嗎？

李慧芝強調，去（114）年8月29日將今年的中央政府總預算送請立法院審議，到今天已經是141天，立法院持續拖延審查時程，直到最後幾個工作天匆匆忙忙、挑三揀四，絕非國人之福。

政院最後再度呼籲立法院遵守責任政治的憲政份際，理性審查整本中央政府總預算，確實依照憲法規定行使職權審查。

更多新聞推薦

● 藍白終於想審總預算 僅抽38項新興案二讀 政院：漠視其他國人福利與國家發展