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即時中心／潘柏廷、陳治甬報導

民進黨選對會今（10）日正式拍板，確定徵召竹北市長鄭朝方出戰新竹縣長；民眾黨主席黃國昌認為，對方是一位強勁的對手，更稱可讓新竹市長高虹安、國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩，以及民眾黨竹北市長參選人邱臣遠組成藍白最強「鐵三角」，進而守住新竹。對此，民進黨立委王世堅稍早受訪強調，不是選舉到了臨時抱佛腳，他甚至強調「我想這是一場很精彩的選戰，但是勝敗已經可以看得很清楚」。

針對鄭朝方確定角逐新竹縣長一事，黃國昌今日在廣播節目稱，希望可以由高虹安、徐欣瑩、邱臣遠，聯手組成藍白最強「鐵三角」，進而守住新竹，王世堅下午前往中執會前接受媒體聯訪，記者就提問，這樣的形勢會很難對抗嗎？

王世堅：不是選舉到了臨時抱佛腳

對此，王世堅回應「不會」並說到，不是選舉到了臨時抱佛腳，怎麼樣組成一個合作的團隊，就可以去扭轉選情。

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王世堅指出，鄭朝方之所以是強棒，是因為鄭朝方家族在地方深耕三十幾年，尤其是鄭朝方的父親也擔任過縣長，而鄭父不只在縣長任內有貢獻，平常沒有擔任公職的時候，在地方的為人處事、熱心公益，這是新竹人都非常清楚。

談新竹縣長選戰 王世堅：勝敗已經可以看得很清楚

「這不是一朝一夕」，王世堅認為，不是其他的黨派要到選舉，喊要不要大家合作、互補有無，就可以勝過一個長期在地方經營的家族，這是非常不容易的事情。

快新聞／藍白組「鐵三角」對抗鄭朝方？王世堅酸「臨時抱佛腳」：勝敗很清楚

竹北市長鄭朝方確定披綠袍出戰新竹縣長。（圖／民視新聞資料照）

「我想他們就說說吧」，最後王世堅喊話，也要看白營實質的行動，但是鄭朝方是有為有守，而且對方又年輕，過去鄭朝方在幾次公職的任內表現都非常好，「我想這是一場很精彩的選戰，但是勝敗已經可以看得很清楚」。





原文出處：快新聞／藍白組「鐵三角」對抗鄭朝方？王世堅酸「臨時抱佛腳」：勝敗很清楚

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