藍白綠共推「外送專法」 單趟運費恐65元起跳？

外送人員的工作保障，多年來處於灰色地帶，有業者指出，現在跑單的價格變得愈來愈低，額外獎金也比過去少了許多，直言靠外送賺錢真的不容易；對此立法院昨(6)日舉行公聽會，針對「外送專法」進行討論，藍白綠一致認同，除了將設立完善的申訴管道，對於基本工資跟基本運價等等，要有更多元的保障。

外送員說：「按下去。」接單之後，起動機車揚長而去，這是外送員的日常，不過現在要跑外送，是愈來愈辛苦。外送員說：「這陣子就變得，(跑單)單價比較低，除非下雨天加成，才會比較多，平常的話就是，趟獎的金額也變比較少，對長期在跑的人影響比較大。」

另一位外送員，一天的接單量，大約有10幾20幾單，但還是感歎現在要賺錢，不容易。外送員說：「第一張單45塊，第二張單可能就變20塊，跟以前比真的差很多。」

直言現在景氣變差，尤其一旦被平台抽成，跑單的利潤更低，針對外送員的薪資保障，工會也全面啟動。外送員工會團體說：「給我外送專法外送員要保障。」

立法院6日舉辦公聽會，藍綠白三黨，合力表達支持，網友則表示，未來若要求外送報酬，是每單至少，3分之1的基本工資，所以換算下來，每趟運費可能得從，65元起跳。

記者VS.外送員說：「(哪個部分是你覺得最辛苦)，(希望可以改善)，反正就是趟獎變得比較多，金額往上一點。」無論最終結果，如何定案，外送員最大的訴求，還是希望多點薪水，減輕生活壓力。

