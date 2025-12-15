藍白綠縣長戰提前交鋒 在地出身與政見力成攻防焦點

民進黨參選人林國漳（右，左為屋主蔡清滿）則以出生地情感連結作為起手式，今（15日）掛起首面競選看板。（吳佩蓉攝）

民進黨參選人林國漳（中）則以出生地情感連結作為起手式，今（15日）掛起首面競選看板。（吳佩蓉攝）

民進黨參選人林國漳（右三）則以出生地情感連結作為起手式，今（15日）掛起首面競選看板。（吳佩蓉攝）

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠在12月3日徵召當天，即於女中路、外環道等重要路口同步掛出7面競選看板。（吳佩蓉攝）

議長張勝德11月17日起在各鄉鎮市掛出超過20面大型看板，正式表態爭取2026年縣長提名。（吳佩蓉攝）

2026年宜蘭縣長選戰提前升溫，藍白綠陣營近期接連以競選看板展現企圖心。國民黨縣議長張勝德率先大量掛板宣示參選，民眾黨徵召人選宜蘭縣黨部主委陳琬惠主打政見先行，民進黨參選人林國漳則以出生地情感連結作為起手式，今（15日）掛起首面競選看板；三方策略各異，選戰輪廓逐漸浮現。

議長張勝德11月17日起在各鄉鎮市掛出超過20面大型看板，正式表態爭取2026年縣長提名。他表示，宜蘭是民主聖地，希望透過公平、公正、公開方式進行一場乾淨選舉，強調各陣營競選方式不同，都應彼此尊重。

廣告 廣告

張勝德指出，自己已陸續提出照顧老人、青年及幼兒等政策藍圖，盼為宜蘭擘畫長遠發展方向，他也笑稱自己是宜蘭市在地出生的「正港宜蘭囝仔」，熟悉地方需求，未來希望讓宜蘭生活環境持續提升。

陳琬惠表示，她在12月3日徵召當天，即於女中路、外環道等重要路口同步掛出7面競選看板。她指出，林國漳利用出生地做連結，用軟性方式讓選民認識他，但投入選戰的參選人多凡是對宜蘭有著深厚情感；反之，宜蘭選民重視實質內容，參選人應清楚說明要為地方帶來什麼改變。

她認為，高鐵延伸、鐵路高架化等屬中央層級建設，不應成為縣長願景的全部，地方首長應提出貼近宜蘭需求的政策。陳琬惠強調，自被徵召起即提出政見，讓選民檢視參選人是否真正對宜蘭未來有想法。

林國漳今在宜蘭市北門口掛上競選期間第一面看板，以「從出生地出發！」作為主視覺標語，看板懸掛地點為他童年居住的租屋處，由82歲屋主蔡清滿無償提供，象徵返鄉參選、扎根地方。

林國漳表示，選擇在北門口掛出首面看板，對他而言不只是競選起點，更是人生起點。他強調，未來將秉持初心，從最熟悉的土地出發，傾聽民意、回應地方需求，爭取宜蘭鄉親的認同與支持。

【看原文連結】