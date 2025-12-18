藍白網路連署「彈劾賴清德」數字驚人？1點慘遭群嘲酸爆

政治中心／林昀萱報導

藍白發起網路連署彈劾總統，但沒有審核機制還可重複連署引發群嘲。（圖／翻攝自連署網站）

行政院長卓榮泰不副署再修版《財劃法》，引發藍白不滿，18日立法院司法及法制委員會通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，國民黨並預告今（19）日將宣布彈劾違憲總統賴清德，社群上也發起彈劾賴清德連署，雖然連署人數看似飆破百萬人，但因為可以重複連署慘遭群嘲。

藍白在社群發起彈劾總統，就有網友發現，連署網站只要填姓名和信箱就可以連署，沒有任何審核機制，隨便填上假資料也可以取得連署編號，還可以不斷重複連署。網站瑕疵讓網紅八炯忍不住在社群平台Threads開酸：「名字亂打，信箱亂留也算一份連署呢。難怪現實版的死亡連署這麼多...」

其餘網友見狀也嘲諷：「寫個自動化工具掛機就可以了，你要多少人都可以」、「這連署就是造假專用」、「一直造假，一直爽，不造假，不偽造會死！」「用程式跑的話，可能一天就超過14億人連署了！」「所以才說不能推不在籍投票，看吧，被灌票的機會有多大！我還以為是要幫誰衝人氣，藍白真白痴」、「小草現在用網路連署說要彈劾賴清德，然後要大家點進去連結，我懷疑根本在騙個資。好笑的是還能重複的連署，有小草說人數已經快一百萬，但有人點進去看只有0人。所以說民眾黨還想搞不在籍，就是這樣搞啊？數字可以隨心所欲，真好！」

