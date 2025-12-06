藍白緊咬賴瑞隆8歲兒霸凌案 吳靜怡：謝龍介兒子吸毒有要他退選？

近日賴瑞隆兒子霸凌案持續延燒，藍白也不斷以此攻擊賴瑞隆，不過評論員吳靜怡則發文表示，當年謝龍介兒子吸毒也沒人要求他退選。翻攝自Grace Woo FB



民進黨立委、高雄市長擬參選人賴瑞隆其子遭爆涉3起霸凌案，引起關注，對此藍營也以這個消息持續攻擊賴瑞隆，不過媒體人吳靜怡也以2013年謝龍介的情況為例，指出當年謝龍介兒子吸毒拒檢逃逸引起的風波，台南人也能體諒，謝龍介本人也從議員、立委做到要選市長，有誰叫他為了兒子退選、退出政壇嗎？

針對近期藍營不斷攻擊賴瑞隆兒子的霸凌案，吳靜怡在Threads上發文回批，狂打高雄孩子的爸爸，狂喜美國置產的媽媽。正面形象的樣子，背後誰更加兇殘！我們何時有逼迫過持毒、吸毒給警察追的年輕人出來跟社會道歉過，只因為他爸爸要選台南市市長？

吳靜怡指出，當年謝龍介的兒子2013年吸毒的事情，台南人也能體諒，他也從十幾年前至今，從議員、立委、做到要選市長了，中間有誰叫他為了兒子退選、退出政壇嗎？呼籲教育心理與諮商研究所的教授不要躲在網軍側翼後面，告訴我們，這樣政治的手段對國小低年級的孩子們是好的嗎？這樣，妳要讓謝龍介怎麼選？

吳靜怡在threads發文稱當年謝龍介兒子吸毒也沒人要他出來跟社會道歉過。取自threads

