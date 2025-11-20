藍白縣市長整合還沒討論 黃國昌：若雙方決定合作方式還違反決議也祭黨紀

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌昨（19）日舉行峰會，會中決定兩黨智庫先行對接。媒體今天詢問黃國昌，接下來在民調部分要如何與藍營協商？是否擔心因民調談不攏，重演2024分裂？對此，黃國昌稱，在有關政策願景整個方向確認以後，才會再進一步的針對各縣市如果在縣市首長上，雙方各自的提名或是徵召的程序，那有一組以上的候選人，要怎麼樣來處理，到時候才會針對這些事情再來進行進一步的討論。

民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文昨（19）日會面。（圖／資料照）

黃國昌表示，昨天與鄭麗文雙方的會面，相信全程公開透明。大家都可看到會談全程過程，對於台灣未來的整個國家發展及民進黨目前倒行逆施、胡作非為，為有共同深沉的憂慮，那因此在最大誠意跟善意基礎上，為了國家、為人民，雙方展開攜手合作的方向。第一個最重要的工作，如同在會上跟大家所報告的，會由雙方的智庫先進行對接，針對接下來在2026年地方選舉時，先凝聚共識，針對政策的部分，要推動哪些讓人民有感、福國利民，真正解決地方建設問題及一般的人民在食衣住行育樂所碰到政府施政需要改善的事項，先來進行磋商。

黃國昌稱，在有關政策願景整個方向確認以後，才會再進一步的針對各縣市如果在縣市首長上，雙方各自的提名或是徵召的程序，那有一組以上的候選人，要怎麼樣來處理，到時候才會針對這些事情再來進行進一步的討論。

媒體問，怎麼看現在藍白2026整合，傳出國民黨這邊有四套劇本，那包含是現任優先或縣市長禮讓國民黨，但議員的部分投桃報李，又或者是說效仿基隆模式，是搭配正副縣長或局處首長？對此，黃國昌說，其實他覺得雙方都有誠意跟善意，他也覺得彼此都能夠發揮最好的智慧來回應人民的期待。因此，各種的方式他們都敞開心胸、都願意討論。那在討論過程中，這樣的方式，如果獲得雙方的支持者，也有社會上面多數的民眾大家都認可、大家都支持，然後能夠建立聯合政府的台灣模式的話，民眾黨這邊都樂觀其成。

媒體追問，昨天兩位主席見面時，有問題問了鄭麗文，就是說未來2026、2028在藍白合的路上，如果有各自的黨員去做出破壞藍白合的行為，是否支持黨紀處分？那是否是否從現在開始就是所謂的「國民黨有事，就是民眾黨有事」？黃國昌說，雙方一旦決定合作的方式，所有進行的細節、原則、共同要推動的目標確立了以後，「我說過，民眾黨說話算話，我們就一定會落實、執行，而在這過程當中，違反黨的決議，當然黨會有相關的規範來加以處理。」



