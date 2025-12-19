藍白總動員 誓師彈劾賴卓亂政 顛覆民主制度

(記者黃啟明台北報導)台灣民眾黨立法院黨團與中國國民黨立法院黨團全體委員，共同向全體國人報告，以萬分沉重的心情，提出對賴清德總統的彈劾案、啟動全院委員會審查程序，依《立法院職權行使法》要求被彈劾人賴清德列席說明，請他說明憲法何時賦予他能夠如此專斷、把台灣帶向獨裁之路?



立法院三讀通過《 財劃法 》修正案，行政院提出覆議遭否決後，立法院依法維持原決議。民眾黨立法院黨團總召黃國昌指出，依《憲法》第72條規定，法律經立院三讀通過，行政院覆議失敗、總統收到立院咨文後，必須於十日內完成公布。然而，賴清德總統與卓榮泰院長卻未依法公告施行，甚至以「不副署或副署後不執行」的違憲手段，顛覆民主制度與法治國原則！



台灣不能重返黑暗年代

中華民國是亞洲首個民主共和國，無數先烈前仆後繼，才讓民主得以在這片土地上扎根；如今卻被一個少數總統，逕行改變國家體制，要把台灣重新帶回黑暗年代。歷史上已經有太多獨裁者以「捍衛國家安全」之名，行「毀壞國家體制」之實，台灣絕不能再犯下相同的錯誤！



背叛民主憲政價值，連自家人都無法認同

賴清德總統不僅背叛民進黨先輩拚搏的民主自由，也背叛民進黨自家同志，黨內早已有諸多聲音對「不副署」表達高度不認同；更公然背叛《中華民國憲法》，自創政治名詞指控「#在野獨裁」，滑天下之大稽。



公然挺戒嚴，一步步走向獨裁

一年前，南韓前總統 #尹錫悅 宣布戒嚴，遭到全球民主社會嚴厲批評，唯獨民進黨立院黨團公然 #挺戒嚴；賴總統上任至今更變本加厲，不僅揚言要 #打掉雜質，對立院三讀通過的「軍警待遇條例」卻違法不編列預算，面對《財劃法》修正案，更離譜到拒絕副署。



舉辦全國公聽會，向人民揭露毀憲真相

民主自由沒有黨派、顏色之分。今天立法院超過半數立委共同支持彈劾，就是要請國人共同守護憲法，阻止賴清德變成下一個袁世凱；並將前往各縣市舉辦公聽會，向民眾說明賴清德如何一人毀憲，剝奪《財劃法》本來該照顧人民的財源。



拒絕讓賴清德窮台、賣台，把民主踩在腳下。在野將一致團結，帶領台灣人民勇敢站出來推翻暴政，堅決拒絕賴清德破壞台灣的民主憲政制度。

